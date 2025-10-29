Kärpässieniä syönyt mies puukotti kaksoisveljeään. Oikeus katsoi veljen yrittäneen suojella veljeään kovalta rangaistukselta. Helsingin hovioikeus alensi tuomiota tässä kuussa.

Tapaus sattui Hyvinkäällä lokakuussa 2022. 1980-luvulla syntynyt mies oli nauttinut kärpässieniä, jotka aiheuttivat hänelle sekavan tilan. Sen jälkeen hän meni lähellä asuneen veljensä luokse.

– No se on aika hankala selittää, koska se trippi oli aika erikoinen. En siis edes pysty selittämään sitä. Se vaan tuli yhtäkkiä, että piti lähteä veljen luo. En ollut suunnitellut sitä etukäteen, mies kertoi vierailupäätöksestä myöhemmin kuulusteluissa.

"En kontrolloinut yhtään itseäni"

Veljen asunnossa syntyi päihtymystilan vuoksi käsikähmä, jonka yhteydessä veljeksistä selvin päin olleen rintaan upposi veitsi.

Veitsi upposi koko terältään uhrin rintakehään. Keraaminen veitsi rikkoontui kahvasta ja sen terä jäi sisälle uhrin kehoon. Uhri sai noin 14 senttimetriä syvän ja neljä senttiä pitkän haavan, joka oli lähellä keuhkoja ja sydäntä. Uhrin kylkiluu murtui myös tapahtuneessa.

Oikeus kuvaili vammoja hengenvaarallisiksi ja niiden hoitamisen olleen mahdollista vain nopeasti saapuneen avun takia.

Uhri ei ollut aluksi ymmärtänyt tilannetta. Hän oli ehtinyt töniä veljensä eteiseen, ennen kun huomasi paitansa olevan veressä.

Asuntoon päihtyneenä tullut veli kertoi käräjäoikeudessa, ettei muista tapahtumista oikein mitään. Hän kertomansa mukaan havaitsi veren rappukäytävässä, kun veli oli poistamassa häntä asunnosta.