Kärpässieniä syönyt puukotti veljeään – "Se trippi oli aika erikoinen"
Poliisi takavarikoi miehen asunnosta punakärpässieniä. Kuvituskuva. AOP
Julkaistu 55 minuuttia sitten
Ville Eklund
Kärpässieniä syönyt mies puukotti kaksoisveljeään. Oikeus katsoi veljen yrittäneen suojella veljeään kovalta rangaistukselta. Helsingin hovioikeus alensi tuomiota tässä kuussa.
Tapaus sattui Hyvinkäällä lokakuussa 2022. 1980-luvulla syntynyt mies oli nauttinut kärpässieniä, jotka aiheuttivat hänelle sekavan tilan. Sen jälkeen hän meni lähellä asuneen veljensä luokse.
– No se on aika hankala selittää, koska se trippi oli aika erikoinen. En siis edes pysty selittämään sitä. Se vaan tuli yhtäkkiä, että piti lähteä veljen luo. En ollut suunnitellut sitä etukäteen, mies kertoi vierailupäätöksestä myöhemmin kuulusteluissa.
Veljen asunnossa syntyi päihtymystilan vuoksi käsikähmä, jonka yhteydessä veljeksistä selvin päin olleen rintaan upposi veitsi.
Veitsi upposi koko terältään uhrin rintakehään. Keraaminen veitsi rikkoontui kahvasta ja sen terä jäi sisälle uhrin kehoon. Uhri sai noin 14 senttimetriä syvän ja neljä senttiä pitkän haavan, joka oli lähellä keuhkoja ja sydäntä. Uhrin kylkiluu murtui myös tapahtuneessa.
Oikeus kuvaili vammoja hengenvaarallisiksi ja niiden hoitamisen olleen mahdollista vain nopeasti saapuneen avun takia.
Uhri ei ollut aluksi ymmärtänyt tilannetta. Hän oli ehtinyt töniä veljensä eteiseen, ennen kun huomasi paitansa olevan veressä.
Asuntoon päihtyneenä tullut veli kertoi käräjäoikeudessa, ettei muista tapahtumista oikein mitään. Hän kertomansa mukaan havaitsi veren rappukäytävässä, kun veli oli poistamassa häntä asunnosta.
– Ilmeisesti se oli tapahtunut, siinä kun en kontrolloinut yhtään itseäni. En muista sitä, se on niin sumuista se kohtaus, hän kertoi poliisikuulusteluissa
– Aika vaikea vastaa, koska olin punakärpässienien vaikutuksen alaisena enkä kontrolloinut itseäni. En mä selvinpäin menisi mitään tuollaista tekemään, hän vastasi kysymykseen siitä, myöntääkö hän syyllistyneensä tapon yritykseen.
Asunnon saunasta löytyi kuivattua punakärpässientä.
Kärpässieniä ja "graafista magiaa"
Poliisi takavarikoi miehen asunnosta tapahtuneen jälkeen kärpässieniä.
LuontoPortti-sivustolla kerrotaan, että myrkyllinen punakärpässieni sisältää iboteenihapponimistä keskushermostoon vaikuttavaa hermomyrkkyä, joka voi aiheuttaa huimausta, hallusinaatioita, sekavuutta ja kouristuksia. Sitä tiedetään käytetyn Siperian kansojen shamanismissa sen hallusinogeenisten vaikutusten vuoksi, ja monet voisivat yhdistääkin kärpässienten syömisen mielikuvissaan esimerkiksi seremonioihin tai taikarituaaleihin.
Mies olikin esitutkinnan perusteella harrastanut salatieteitä muutenkin kuin kärpässienten syömisen osalta. Hänen asunnollaan oli kuvia ihmisten kasvoista, joiden päälle hän oli piirtänyt kuvioita, tekstejä ja yhtälöitä.
Mies kertoi kyseessä olevan niin sanottua graafista magiaa, jossa käytetään riimuja, symboleita ja merkkejä, joilla ajatellaan olevan tietynlainen energia.
– Siinä on esimerkiksi, voi laittaa jonkun suojauksen ihmiselle, että se suojaa ihmistä negatiivisilta energioilta. Niitä on olemassa vaikka mihin käyttötarkoituksiin niitä erilaisia yhtälöitä, vaikka puhdistaa sua negatiivisilta energioilta tai puhdistaa sun niinku sukujuuria, kaikilta negatiiviselta karmalta... Sit vaikka avaa sun rahakanavat, ja parantavia yhtälöitä, jos sulla on joku sairaus jossain, niin niillä pystyy jopa parantamaan sen sairauden, mies kuvaili harjoitteitaan kuulusteluissa.
Kuulusteluja oli laajalti salattu. Salaamisia oli perusteltu yksityiselämää ja terveystietoja suojaavilla lainkohdilla.
Tapahtumien kulkua puitiin sekä käräjä- että hovioikeudessa. Syynä oli se, että uhrin kertomus muuttui.
Puukosta saanut veli kertoi käräjäoikeudessa, että oli laittamassa asunnossa ruokaa ja huomasi heti, että hänen veljensä käytös ei ollut normaalia. Hän oli tämän takia yrittänyt työntää veljeä asunnostaan, mistä oli seurannut molemminpuolista tönimistä. Hän korosti aloittaneensa tönimisen, ja pitävänsä veitsen päätymistä kylkeensä vahinkona.
Käräjäoikeus ei pitänyt kertomusta uskottavana.
– Lähes 15 cm pituisen ja noin 4 cm levyisen veitsenterän saaminen kokonaan sisään ihmisen elimistöön vaatii melkoisesti voimaa ja määrätietoisuutta. Käytetyn voiman määrää osoittaa myös veitsen aiheuttama kylkiluun murtuma, käräjäoikeus katsoi.
Käräjäoikeus arvioi, että puukotetuksi tullut veli oli vähätellyt tapahtumaa, koska halusi veljensä pääsevän mahdollisimman vähäisin seurauksin.
– Ei kuitenkaan yksinkertaisesti ole mahdollista, että veitsi olisi joutunut näin syvälle asianomistajan rintaan vahingossa yhteenoton tiimellyksessä saati asianomistajan omien toimien johdosta, käräjäoikeus lausui.
Käräjäoikeus tuomitsi miehen 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen.
Yksi tuomareista olisi hylännyt syytteen
Puukotuksesta tuomittu mies valitti hovioikeuteen ja vaati, että hänet tuomittaisiin tapon yrityksen sijaan pahoinpitelystä. Hän kiisti lyöneensä veljeään veitsellä. Hänen mukaansa asiassa oli jäänyt varteenotettava epäily siitä, että veitsi olisi päätynyt hänen veljensä rintaan vahingossa painin tuoksinassa.
Myös syyttäjä valitti tuomiosta. Hänestä mies olisi pitänyt tuomita kolmen vuoden vankeusrangaistukseen.
Hovioikeudessa uhri kertoi päästäneensä veljensä asuntoon, koska tämä ei alkuun ollut aggressiivinen tai vaikuttanut päihtyneeltä. Hetken päästä hän kuitenkin huomasi veljensä päihtyneeksi ja tästä ärsyyntyneenä tönäisi tätä. Tilanne yltyi molemminpuoliseksi tönimiseksi, jonka aikana veljen päihtymys viimeistään kävi ilmeiseksi.
Hovioikeudessa kertomusta verrattiin esitutkinnassa kuultuun. Silloin uhri oli kertonut hieman aggressiivisen veljen tulleen hänen luokseen ja aloittaneen tönimisen.
Tilanne oli syntynyt yhtäkkiä, ja veli oli mitään sanomatta ottanut veitsen ja lyönyt sillä häntä. Veli selitti muuttunutta kertomustaan sillä, että hän oli esitutkinnan aikana ollut vielä veljelleen kiukkuinen ja halunnut vierittää syyn tapahtuneesta tämän niskoille.
Oikeus kiinnitti huomiota siihen, että kuvatun vamman syntyminen vahingossa esimerkiksi tönimisen yhteydessä on epätodennäköistä. Se katsoi, että iskun tulisi olla hyvin voimakas.
– Hovioikeus katsoo, että asianomistajalle aiheutuneet vakavat sisäelinvammat ovat voineet syntyä vain tarkoituksellisesta ja voimakkaasta veitsellä lyömisestä rintakehän kudoksiin. Kevyt yhteenotto tai satunnainen kaatuminen ei aiheuta tällaista vammaprofiilia.
Hovioikeus katsoi, että vammojen lisäksi myös soitetun hätäkeskuspuhelun sisältö puhui miehen muuttunutta kertomusta vastaan. Oikeuden mukaan miehen uusi kertomus oli ylimalkainen ja osin välttelevä, paikoin jopa epäjohdonmukainen. Se katsoi, että miehen esitutkinnassa antama alkuperäinen kertomus oli uskottavin selitys tapahtumien kulusta.
Hovioikeus päätyi kuitenkin laskemaan miehen rangaistusta. Vuonna 1989 syntynyt mies sai 2 vuoden 4 kuukauden vankeustuomion tapon yrityksestä. MTV Uutiset ei julkaise miehen nimeä uhriksi joutuneen veljen suojelemiseksi.
Yksi tuomareista oli erimielinen. Hänen mielestään se, että mies oli puukotuksen jälkeen hakenut veljelleen lääkekaapista siteitä ja ojentanut tälle puhelimen hätäkeskukseen soittamiseksi osoitti sellaista pyrkimystä estää uhrin kuolema, että mies olisi pitänyt tapon yrityksen sijaan tuomita törkeästä pahoinpitelystä.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
Juttua korjattu 29.10.2025 kello 11.02: Tuomittu vaati tapon yritys -tuomion muuttamista pahoinpitelytuomioksi, ei tappotuomion muuttoa pahoinpitelytuomioksi.