Paikalliset kertovat nyt rehellisen mielipiteensä Piritorin menosta: "Hyvin huonovointista porukkaa"

Helsingin Vaasanpuistikon eli Piritorin läheisyydessä asuvat kertovat MTV Uutisille alueella lisääntyneistä huumeidenkäytön lieveilmiöistä. Poliisin läsnäoloon ja toimintaan he ovat tyytyväisiä.

Vaasanpuistikon vieressä Harjutorilla parisenkymmentä vuotta asunut Pauli Romu kertoo huomanneensa peukkuhuumeen eli alfa-PVP:n yleistymisen katukuvassa.

– Ainahan tällä on huumeiden käyttäjiä ja muita päihteiden käyttäjiä ollut, mutta nyt vasta oikeastaan tämän vuoden keväällä peukku alkoi näkymään enemmän.

Hänestä peukun käyttäjät erottaa muista huumeiden käyttäjistä ulkonäön perusteella.

– He alkavat olla aika huonossa kunnossa. Heillä on erikoisia liikkeitä, vaatteet ovat miten sattuu ja he ovat hyvin laihoja.

"Poliisi on reagoinut"

Myös paikallisen Eija Ainasojan mukaan Piritorin läheisyydessä on entistä rauhattomampaa peukun käytön takia.

– Täällä näkyy porukkaa, jotka ovat hyvin huonovointisia ja laihoja. Päältä päin näkee, että he ovat käyttäjiä.

Hän kiittelee poliisia nopeasta reagoinnista huumeongelmiin.

– Olen nähnyt, kun peukkua käytetään. Kun olemme tehneet poliisille siitä ilmoituksia, poliisi on reagoinut.

Hän sanoo, että alueen taloyhtiöt tekevät yhteistyötä ongelmien kitkemiseksi.

– Aina soitamme hälytyskeskukseen, kun on jotain. Häiriköitsijöitä on saatu lähtemään aika paljon pois.

Lähistöllä olevassa puistossa on tosin Ainasojan mukaan penkit ja pöytä, jotka houkuttelevat epäilyttäviä ihmisiä.

– Sinne se porukka kerääntyy. Onneksi poliisi niitä ratsaa, mutta näistä penkeistä ja pöydästä pitäisi päästä eroon.

Ihmiset liikkuvat alueella turvallisin mielin

Havainnoistaan huolimatta Romu kokee liikkumisen Piritorin ympäristössä turvalliseksi.

– Koskaan ei ole ollut minkäännäköistä ongelmaa. Nämä porukat ovat omissa oloissaan, ja kun puhutaan, että he olisivat aggressiivisia, niin en ole huomannut sellaista.

Lähistöllä asuva Eeva Sadova kertoo uskaltavansa liikkua Piritorin ympäristössä illallakin, vaikka välillä hän saattaa joutua kävelemään rivakammin.

– Kyllähän täällä on vähän erikoista porukkaa. Välillä sitä on enemmän ja välillä vähemmän. Nyt on tosi rauhallista eli todella vaihtelevaa omasta mielestäni.

Ainasojakin liikkuu alueella ilman rajoituksia.

– Tämä alue rauhoittuu iltasella, kun metroliikenne lakkaa. Luulen, että he joutuvat palaamaan asuntoloihinsa, joten he eivät voi hirveän myöhään hillua täällä.

Ongelmien ratkaisemiseksi hän pohtii huumeiden käyttöhuonetta.

– En tiedä pitäisikö sellainen olla jossakin. Hyvin kaukana keskustasta mieluiten kuitenkin.