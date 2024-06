Tyhjästä noussut asuinalue Vantaalla muuttui levottomaksi – poliisi puuttuu nyt pienempiinkin rikkeisiin

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ylikomisario Jussi Huhtela kertoo, että poliisi on puuttunut Kivistössä erityisesti päihteiden käyttöön ja huumeiden myyntiin sekä niistä johtuviin häiriöihin julkisilla paikoilla.

Lisäksi poliisi on havainnut useita tilanteita, joissa autoja on pysäköity virheellisesti ja autoilla on ajettu jalkakäytävillä ja aukioilla.