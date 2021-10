Pääministeri Marin ihmettelee Ylen uutuussarjassa kummallisiin asioihin takertumista – "Elämä ei ole jatkuvaa imagon rakennusta"

Keskustelu päivityksen ympärillä on kuitenkin jatkunut kuumeisena.

– Median edustajilla tuntuu olevan käsitys, että kaikki, joka ikinen sosiaalisen median postaus ja Instagram-kuva on osa suurempaa tarinaa, Marin toteaa Ylen uutuussarjassa Politiikka-Suomi.

Sarja toki kuvattiin ennen boomer-päivitystä, mutta monet Marinin kommentit näyttävät sopivan tähänkin tilanteeseen. Tämä ei sinällään ole yllätys, sillä Marinin julkisuuskuvaa on puitu aiemminkin. Läpi on käyty niin Marinin reppua kuin Trendi-lehden kuviakin .

– Elää käsitys, että poliitikoilla on master plan (suuri suunnitelma) siitä, millaisen imagon me haluamme luoda tai rakentaa tai millaista mielikuvaa haluamme välittää. Todellisuudessa mitään isoa tarinaa tai kuvaa ei ole, Marin jatkaa.

Väitöskirjan poliitikkojen ja median välisistä suhteista kirjoittaneen Timo Paunosen mukaan pääministerin nykyistä sosiaalisen median strategiaa on hyvä tarkastella.

Imagon rakentamista vai ei?

– Elämä ei ole jatkuvaa imagon rakennusta. Elämä on elämää, Marin toteaa.

– Olen töissä eri ihminen kuin kotona. Olen eri ihminen hallituksen neuvotteluissa kuin vapaa-ajalla. Olen tiukka, asiallinen ja ehkä rauhallinenkin välillä. Vapaalla olen hauska, mukava ja vähän outo ja kaikkea muuta. Eihän ihminen ole koko ajan 100 prosenttinen itsensä, vaan meissä on erilaisia piirteitä, Marin sanoo Politiikka-Suomi-sarjassa.

Väitöskirjatutkija Paunosen mielestä pääministerin yksityisyys on vaikea asia.

"Kummallisiin asioihin takertumista"

Taustalla on lehdistön tabloituminen, minkä seurauksena kiinnostavuudesta on tullut entistäkin merkittävämpi uutiskriteeri. Siinä sivussa mediasta on tullut ennalta-arvattavampi.