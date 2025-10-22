Presidentti Sauli Niinistön kabinetti torppasi Sanna Marinin kanslian "hassutukset" Nato-päätöksenteosta, Niinistö kirjoittaa uutuuskirjassa. Jäänmurtajakaupoilla Marin hoiti osuutensa Niinistön mielestä hyvin.

Suomi ja Yhdysvallat tekivät toissaviikolla miljardien eurojen diilin 11 jäänmurtajasta.

Lukuisat korkean tason poliitikot tekivät töitä sopimuksen eteen vuosien ja jopa vuosikymmenien aikana.

Kaupat olivat esillä syksyllä 2019, kun Niinistö ja silloinen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) tapasivat Valkoisessa talossa ensimmäistä kauttaan istuneen Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin, kertoo Niinistö kirjassaan Kaikki tiet turvaan.

– Eräs matkan tarkoitus olivat jäänmurtajakaupat. Marinin kanssa kävimme ennen tapaamista lyhyen palaverin siitä, miten asia hoidettaisiin, Niinistö kirjoittaa.

– Kun sain asian esille, olin yllättynyt, miten hyvin Marin osuutensa sitten hoiti. Luullakseni tämä oli hänen ensimmäinen valtiomiestapaamisensa ja Trump oli vielä isäntänä oma lukunsa.

Marinin onnistumista ei avata tämän tarkemmin. Trump ilmoitti Niinistön mukaan keskustelun päätteeksi delegaatiolleen, että Suomi tekee maailman parhaat jäänmurtajat ja niistä tehdään yhteishanke.

Varsinaisesti kaupoista sovittiin tänä vuonna Trumpin noustua uudelleen presidentiksi. Jäänmurtajista seitsemän rakennetaan Yhdysvalloissa ja neljä Suomessa.

