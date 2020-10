Miksi pääministeri Marinin Trendi-kuvat kohauttivat? "Meillä on erittäin tykätty ja erittäin kiistelty pääministeri, joka tietää, millainen keskustelu näistä seuraa"

Kuvassa Marinilla on yllään musta bleiseri ja vintagekoru – kuvassa ei olisi muotikuvana mitään ihmeellistä, ellei kyseessä olisi pääministeri. MTV Uutiset Liven haastattelema professori otti kantaa Marinin ympärillä vellovaan keskusteluun.

– Pääministeri on Suomessa absoluuttinen – hän käyttää korkeinta poliittista valtaa ja on sillä tavalla erityisen arvostelun kohteena, sanoo sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen.

– Marin on monien muiden puoluejohtajien tavalla hyvin ammattitaitoinen viestijä siinä mielessä, että hän tekee valintoja tietäen, minkä tyyppinen julkinen keskustelu niistä seuraa. Silti hän tekee ne hyvin harkitusti, Koivunen jatkaa.

"Meillä on hallitus, joka herättää tunteita"

– Siinä itse asiassa Marin ja toimittaja pohtivat, millainen on Marinin julkisuuskuva. Pohditaan esimerkiksi, miksi hän puhuu lapsihaaveistaan naistenlehdissä tai millaisia kuvia hänestä otetaan. Se on ihan tietoinen teko, että kolmekymppiset naiset tekevät poliittisiksi areenoiksi myös sellaisia asioita, joita ei ole tavattu pitää poliittisina.

– Kritiikki haastattelua kohtaan liittyy siihen, että meillä on hallitus, joka herättää tunteita, Koivunen toteaa.

Marinin Instagram -tilillä on myös "glamourkuvia"

Koivunen muistuttaa myös, että Marin on julkaissut itsestään monenlaisia kuvia sosiaalisessa mediassa.

– En usko, että tämä hänen imagoaan muuttaa millään lailla. Jos katsomme hänen Instagram-syötettään esimerkiksi, niin hänestä on paljon tavanomaisia lehdistötilaisuuskuvia ja sitten on myös glamourkuvia aina silloin tällöin.

Myös Alexander Stubbin ympärillä velloi paljon julkista keskustelua

– Moni on Marin-kuvia kommentoidessaan muistutellut Alexander Stubbin julkisuudessa saamista kommenteista. Stubbin kritisointi liittyi siihen, että hän teki näkyväksi ne rajat, mitä miespoliitikoille asetetaan. Hän rikkoi sitä, miten miespuolisen pääministerin oletetaan esiintyvän ja se sai aikaan paljon kohua. Toisaalta se liittyy myös siihen, että Stubb oli myös someajan pääministeri ja kärkipoliitikko.

Koivusen mukaan on luonnollista, että Marinin ympärillä velloo paljon keskustelua.

– Meillä on erittäin tykätty ja erittäin kiistelty pääministeri. Hänen ympärillään on paljon keskustelua, koska hänellä on paljon valtaa ja se kuuluu pääministerin rooliin.