Sanna Marinin muistelmateos julkaistaan marraskuussa.
Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo uutisia tulevasta kirjastaan.
Hope in Action: A Memoir About the Caurage to Lead -muistelmateos julkaistaan 4. Marraskuuta.
Marin julkaisi iloisen uutisen Instagramissaan. Hän kertoo olevansa todella innostunut, että teos julkaistaan useassa maassa
– Kuten ehkä tiedätte, olen työskennellyt intensiivisesti tulevan kirjani parissa ja olen iloinen voidessani ilmoittaa, että Hope in Action julkaistaan tällä hetkellä 17 maassa.
Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!
Postauksessaan Marin kertoo, että teos julkaistaan muun muassa Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Virossa, Ukrainassa ja Japanissa.
Muistelmateoksessaan Marin kertoo muun muassa tiestään politiikan huipulle. Suomessa kirja on nimeltään Toivo on tekoja.