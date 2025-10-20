Entisen pääministerin Sanna Marinin (sd.) vainoamisesta epäiltyä 36-vuotiasta miestä vastaan on nostettu syyte vainoamisesta, kerrotaan Helsingin käräjäoikeudesta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
Syyte Sanna Marinin vainoamisesta tuli vireille tänään maanantaina, ja se koskee tapahtumia Helsingissä noin kolmen viikon ajalla viime joulukuussa.
Käräjäoikeus määräsi Marinin suojaksi miehelle lähestymiskiellon tammikuussa.
Oikeuden mukaan mies oli muun muassa oleskellut Marinin kodin läheisyydessä ja jopa pyrkinyt asuntoon sisälle.
Miestä vastaan on nostettu tänään myös toinen vainoamissyyte, jossa on eri asianomistaja.