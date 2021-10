Sanna Marin kommentoi Ylelle MTV:n kyselyssä keskustalta saamaansa umpisurkeaa arvosanaa

"Puolueet tukevat omiaan"

"Ei hallitukselle voi tässä tyylipisteitä antaa"

"Puolueet ovat erilaisia"

– Me katsomme eteenpäin ja ratkaisemme niitä kysymyksiä, joita hallituksen pöydällä on. Aina hallituspuolueiden välillä on myös erimielisyyksiä ja erilaisia näkemyksiä. Näin se on, kun meillä on monipuoluehallitus eikä esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmä, Marin sanoi.