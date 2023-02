Oulun Validia-talossa räikeitä puutteita kehitysvammaisten hoidossa: Asukas odotti suihkuun pääsyä 23 päivää – "Koko ajan uusia hoitajia, koska ei heillä kestä pää tätä"

Validia tuottaa asumispalveluita vammaisille, vammautuneille sekä kehitysvammaisille Suomessa kaikkiaan 26 paikkakunnalla Suomessa. Palveluasuminen on merkittävä osa yrityksen toimintaa.

Validialla on Oulussa kaksi asumispalvelun yksikköä. Oulun Validia-talo Kaislatiellä, jonne mahtuu 42 asiakasta ja Toppilansalmen asumispalvelunyksikkö, jossa asuu 17 asiakasta. MTV Uutiset perehtyi Validian yksiköiden tilanteeseen, kun eräs Validian asumispalvelun asiakas toi esille havaitsemiaan ongelmia.

Lähes 10 irtisanoutumista kahdessa kuukaudessa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (Avi) teki lokakuussa valvontatarkastuksen Kaislatien Validia-talon toiminnasta. Aville tulleen ilmoituksen mukaan hoidon laatu ja asiakasturvallisuus ovat kärsineet jatkuvan henkilöstövajeen takia. Yksiköstä oli tullut useita valituksia. Käynnistä laadittu raportti paljastaa, että yksikössä on tapahtunut lukuisia rikkeitä.

Raportissa kerrotaan, että yksikkö kärsii mittavasta henkilöstöpulasta. Yksiköstä irtisanoutui kahdessa kuukaudessa 8—9 vakituista työntekijää tai pitkäaikaista sijaista. Poissaoloja oli paljon ja sijaisiin turvauduttiin usein. Vuoroissa oli tästä huolimatta vajausta miehityksessä.

Myös tarkastuskäynnin aikana aamuvuoron vahvuudesta puuttui työntekijä. Yksi työntekijä oli lupautunut tekemään pitkän päivän, toinen lupautui jatkamaan yövuorosta aamuun ja kolmas oli lainattu toisesta yksiköstä. Iltavuorosta puuttui tarkastushetkellä kolme työntekijää.

Raportissa oli runsaasti merkintöjä viivästyksistä aamu- ja iltatoimissa, syömisessä ja lääkkeiden antamisessa. Yli kahden tunnin viiveitä oli 17. Pisin viivästys tarkasteltavalta ajanjaksolta oli yli neljä tuntia. Viivästykset tarkastettiin kahdelta viikolta. Niitä oli yhteensä 90.

Yksikön omavalvontataulua ei oltu täytetty elokuun jälkeen lainkaan. Omavalvontatauluun merkitään muun muassa asiakkaiden omahoitajien kanssa vietetty aika ja vapaa-aika.

Kolme viikkoa ilman suihkua

Asukkaiden suihkuja oli peruttu henkilöstöpulan takia. Yleensä tavoitteena on, että asiakas pääsee suihkuun kahdesti viikossa. Aikavälillä 12.9.—30.10. viikon toinen suihku oli peruttu 25 asukkaalta. Joissakin tapauksissa suihkun perumisen syyksi oli kirjattu asiakkaan oma toivomus. Joidenkin perumisten kohdalla järjestelmään ei kirjattu perumiselle mitään syytä. Raportissa mainitaan erikseen, että yksi talon asukas oli ollut ilman suihkua 23 päivää.

Yksikön esihenkilö oli poissa töistä lokakuun ajan. Työntekijät olivat olleet yhteydessä johtoon, mutteivat ole saaneet tarvitsemaansa tukea.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yhden asukkaan kertomus

Oulun toinen Validian asumispalvelunyksikkö on pieni Toppilansalmen 17-paikkainen palvelukoti.

Jani Mustonen on asunut Toppilansalmen yksikössä neljä vuotta. Mustosen tarinat Toppilansalmen tilanteesta muistuttavat hyvin paljon Avin kirjaamia ongelmia Kaislatien yksiköstä.

Mustonen tarvitsee päivittäin tukea esimerkiksi pukeutumisessa, peseytymisessä ja ruoanlaitossa. Ensimmäiset vuodet kaikki toimi hänen mielestään hienosti. Viimeisen kahden vuoden aikana Mustonen kertoo, että tilanne talossa on muuttunut niin, että henkilökuntaa on vaikea saada jäämään.

Lue myös: Yli sadan tuhannen vammaisen palveluja määrittävä lakiuudistus horjuu eduskunnan aikapulassa

Mustosen kertoman mukaan hoitajia oli ensimmäisinä vuosina työvuoroissa aina neljä sekä aamussa että illassa. Jossain vaiheessa hoitajia oli enää kolme. Viime aikoina hän sanoo hoitajia olleen vuorossa pahimmillaan joskus vain yksi.

– Nykyisinkin perusmitoitus pitäisi olla kolme hoitajaa. Liikkumavaraa ei ole yhtään. Jos joku sairastuu, tilalle ei saada ketään. Yhden kerran yksi ja sama hoitaja oli aamu- ja iltavuorossa. Täällä koko ajan kiertää uusia hoitajia, koska ei heillä kestä pää tätä. Sinä aikana, kun olen asunut täällä, koko henkilökunta yksikön johtoa myöten on vaihtunut ainakin viidesti.

Useampi hoitaja on kertonut Mustoselle, etteivät he ehdi pitää ruokataukoa, stressi on kovaa eikä töistä ehdi palautua.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tunnin odotus vessassa

Hoitajapula on aiheuttanut viivästyksiä avun saamiseen. Mustonen kertoo, että hän on esimerkiksi joutunut odottamaan vessassa joskus yli tunnin, että hänet tullaan auttamaan takaisin pyörätuoliin.

Mustonen korostaa, että hoitajat ovat ehdottomasti olleet päteviä, eikä hänellä ole koskaan ollut heidän kanssaan minkäänlaisia ongelmia. Kiire vain on valtava ja tekijöitä on vähän.

Kun työntekijät vaihtuvat tiuhaan tahtiin, perehdyttämistä joudutaan tekemään paljon ja usein. Mustoselle tämä ei tuo yhtä paljon ongelmia kuin ehkä toisille, sillä hän pystyy itse kertomaan uusille hoitajille, mitä pitää tehdä. Kaikki talossa asuvat eivät hänen tietääkseen pysty puhumaan kovin hyvin, eivätkä näin ollen pysty myöskään ohjeistamaan hoitajia itse – tai pitämään puoliaan.

Kirjallinen muistutus

Mustonen sanoo, että hoidossa oiotaan kulmia työntekijäpulan takia. Räikein esimerkki tästä on ollut se, että asiakkaiden suihkuja on hänen mukaansa peruttu työntekijäpulan takia.

– On sovittu, että pääsen suihkuun kolmesti viikossa. Sitten hoitajilta tuli tieto, että jatkossa suihkuja tulee vain kerta viikkoon. Useampi hoitaja oli tässä käsityksessä. Yksi hoitaja kertoi, että ylempää olisi tullut käsky kirjata raportteihin valheellisesti, että asiakas itse olisi kieltäytynyt pesusta.

Lue myös: Potilasvakuutuskeskuksen raportin mukaan jopa 16 prosenttia potilasvahingoista tapahtuu päivistyksissä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mustonen kirjoitti talon ongelmista sosiaaliseen mediaan. Hän sanoo, että postauksen jälkeen yksikön johtaja tuli hänen luokseen visiitille seuraavalla viikolla ja kiisti, että tällaista ohjeistusta olisi hoitajille koskaan annettu.

MTV Uutiset ei ole tavoittanut yksikössä työskenteleviä hoitajia vahvistaakseen väitteitä. Toppilansalmen yksikön johtaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Tammikuussa Mustonen lähetti ongelmista kirjallisen muistutuksen Validialle. MTV Uutiset on nähnyt Validian laatiman vastauksen. Vastineessa Validian laatujohtaja ja liiketoimintajohtaja kiistävät kaikki Mustosen tekemät huomautukset epätosiksi.

Toppilansalmen asumisyksiköstä ei ole tehty valituksia aluehallintovirastolle.

Validia vastaa

Validian liiketoimintajohtaja Mari Sundberg kommentoi asiaa puhelinhaastattelussa. Hän vahvistaa, että Kaislatieltä lähti yhdessä ryppäässä paljon työntekijöitä, mikä aiheutti ongelmia hoidossa.

– Kaislatiellä oli syksyllä johtamisen haasteita. Niihin on tartuttu. Meillä oli tiukat palaverit isollakin kokoonpanolla Valviran, avin ja Oulun kaupungin kanssa.

Kaislatien yksikön työntekijöiden irtisanoutumisten syy oli Sundbergin mukaan huono työilmapiiri.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olemme saaneet riittävästi palkattua henkilökuntaa nyt, jopa ylimitoitusta on. Tilanne alalla yleisesti on haastava. Ihmiset eivät tartu hoiva-alalla vakituisiin työpaikkoihin, koska keikkatyöstä maksetaan paremmin, eikä tarvitse sitoutua.

"Epätarkkoja merkintöjä"

Sundbergin mukaan ongelmat eivät ehtineet jatkua kauan. Henkilökunta itse ilmoitti ongelmista ylöspäin. Viime syksynä luotiin myös uusia palautekanavia, joiden kautta ongelmista pystyy tekemään ilmoituksia myös nimettömästi.

Sundberg myöntää, että kuten Avin raportissa kerrotaan, asukkaat eivät ole päässeet aina suihkuun yhtä usein kuin olisi pitänyt. Miltei kolmiviikkoisen tauon hän kiistää.

– Suihkut eivät ole toteutuneet niin usein kuin olisi pitänyt, mutta asiat oli kirjattu epätarkasti. Hoitajat kirjasivat esimerkiksi "aamutoimet", mutta eivät kaikkea, mitä se sisälsi. Maaliskuussa otetaan käyttöön uusi toimintatapa, jossa kirjataan suihkut suihkuna ja ruokailut ruokailuna. Joskus asiakas ei itse halua suihkuun ja meidän pitää vahtia, että pesulla käydään. Kaksi kertaa viikossa on meillä minimi.

Suihkuja oli Avin kertomuksen mukaan peruttu 25 asukkaalta. Sundberg sanoo, ettei näin ole enää toimittu sen jälkeen, kun yksikön tilanne tuli ilmi.

Työvoimapulaa jatkossakin

Työvoimapula ei ole ongelma ainoastaan Oulussa ja se tulee aiheuttamaan haasteita myös jatkossa. Erityisen kinkkinen tilanne on Lapissa, pääkaupunkiseudulla ja Itä-Suomessa.

– Työvoimapula aiheuttaa jatkuvasti ongelmia. Ihmiset haluavat etenkin pääkaupunkiseudulla kiertää keikkatyössä. Minulla on rauhallinen olo sen suhteen, että kaikki saavat palvelut.

"Kukaan ei uskaltaisi pyytää tällaista"

Mustosen kertomia ongelmia Sundberg ei voi kommentoida, koska kyse on yksittäistapauksesta. Sundberg kertoo Toppilansalmen tilanteesta yleisesti. Hän myöntää, että yksikön johto on vaihtunut useamman kerran hänenkin aikanaan.

– Toppilansalmessa ei ole ollut henkilöstöpulaa edes silloin, kun toisessa Oulun yksikössä oli. Toppilansalmen yksikkö on melko pieni. Päällikkö on siellä vaihtunut, mutta nykyinen on ollut kohtuullisen pitkään. Ei ole vähennetty henkilökuntaa, eikä siellä ole poikkeuksellista vaihtuvuutta henkilökunnassa.

Odotusajat eivät hänen mukaansa ole olleet pitkiä ainakaan Toppilansalmessa. Hän kertoo, etteivät hoitajat ole tehneet ensimmäistäkään merkintää viiveistä viime kuukausina.

– Ei ensimmäistäkään odotusaikaa merkattu viime kuukausina. Hoitajat merkkaa ne. Asukas ei saa joutua odottamaan vessaan pääsemistä, se on täysin epäinhimillistä. Joissain yksiköissä on ollut odottamista, mutta asiat on korjattu.

Väitteet siitä, että hoitajat olisivat merkanneet omin päin tai johdon käskeminä tahallisesti virheellistä tietoa suihkuista hän tyrmää täysin.

Hoitajat ovat ammattiylpeitä. Kukaan ei lähtisi pyytämään eikä tekemään sellaista. Kukaan ei edes uskaltaisi pyytää tekemään tällaista tekemään, koska siitä lähtee ammattiluvat.

Entä muut?

Toisaalla Toppilansalmen yksikössä Mustonen kuvailee olevansa nykyiseen tilanteeseensa aivan tyytyväinen.

– Sen jälkeen, kun nostin asiasta metelin, palveluni ovat toimineet taas hyvin. En kuitenkaan halua lakata asian ajamista, koska en tiedä muiden asukkaiden tilannetta täällä. Tunnen paljon kehitysvammaisia ja tiedän, että monessa Validian yksikössä asiat ovat pahemmin.

Validia tehovalvonnan alla

Validia on ollut aiemmin niin Avin kuin Valvirankin hampaissa erinäisistä epäkohdista. Myös MTV Uutiset kirjoitti tuolloin asiasta.

Validia-asuminen päätyi Valviran ja aluehallintovirastojen tehovalvonnan kohteeksi runsaiden kanteluiden ja epäkohtailmoitusten vuoksi 2019. Kanteluissa esiintyvät ongelmat ovat hyvin samankaltaisia Avin Kaislatien tilanteesta laatimaan raporttiin nähden.

Tuolloin esille nousivat niin ikään suihkujen vähentäminen, viiveet hoidossa ja puutteellinen omavalvonta. Myös 2019 tapahtumien syynä pidettiin henkilöstöpulaa.

Validia on Invalidiliiton omistama yritys. Invalidiliitto on fyysisesti vammaisten ihmisten valtakunnallinen vaikuttamisen ja palvelutoiminnan monialajärjestö.