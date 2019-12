Paleltuneita raajoja, lääkkeet jakamatta, vammainen unohdettu saunaan – Näin Invalidiliitto vastaa vammaispalveluista tehtyihin järkyttäviin kanteluihin: "Ydinsyy on henkilöstöpula"

Hoitajapula vaivaa

Miten tämä on mahdollista ja miksi virheitä on tapahtunut?

– Ydinsyy sille, että poikkeamia ja epäkohtia saattaa ilmetä, on vallitseva henkilöstöpula. Se ei kohdistu pelkästään meihin vaan koko Sote-alaan. Me yhteiskunnallisena yrityksenä olemme samaisen henkilöstösaatavuuden haasteen edessä.

Millainen hoitajamitoituksenne on pääsääntöisesti? Montako hoidettavaa teillä on yhtä hoidettavaa kohtaan?

– Alimmat mitoitukset ovat luokkaa 0,55 (noin kaksi potilasta per hoitaja) hyvin kevyen hoidon tarpeen asiakkaiden yksiköissä. Sitten on olemassa erittäin haasteellisten asiakkaiden yksiköitä, jolloin henkilöstömitoitus on yksi. Eli kutakin asiakasta kohtaan on yksi hoitajaa. Ne vaihtelevat.