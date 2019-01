Hoitajaliitto: Vanhukset 18 tuntia ravinnotta, hoitajat nääntyneitä työn määrästä – "Tämä on kotihoidoissa ihan tyypillistä"

Lähi- ja perushoitajien liitto SuPer on pettynyt Hämeenlinnan kaupungin tapaan valvoa Attendon kotihoitoa alueellaan. SuPerin asiantuntija sanoo, että Attendon kotihoidon työntekijät ovat raportoineet lukuisista, usein toistuvista epäkohdista, mutta tilanteeseen ei ole puututtu.



Attendo myöntää, että heidän olisi pitänyt varautua paremmin ja siitä artikkelissa lisää myöhemmin. SuPerin mukaan tilanne on hälyttävä.

– On vain ajan kysymys, koska tapahtuu jotain peruuttamatonta, arvioi SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.



Työvuorojen asiakaslistoja "mahdoton toteuttaa"



Alue on Myllymäki-Kauriala. Erkkilän mukaan aiemmin kyseinen alue kuului Esperille, nykyään Attendolle. Erkkilän kertoo, kuinka Hämeenlinnan Attendon kotihoidon työntekijät ovat olleen liittoon yhteydessä jo "vähintäänkin vuoden päivät".



– Siellä ollaan huolissaan hoidon laadusta ja työntekijöiden kuormittumisesta. Työntekijöille annetaan sellaiset asiakaslistat työvuoroon, että niitä on mahdoton toteuttaa. Vakituinen henkilökunta ei pysty tekemään edes sitä yhtä työpäivää, puhumattakaan siitä, että jonkun pitäisi olla vapaallakin.



Liitto lähestyi kaupunkia valvontapyynnöllä



SuPer teki viime marraskuussa valvontapyynnön Hämeenlinnan kaupungille, johon se oli kerännyt työntekijöiden arvioita kotihoidon arjesta.



– Ensisijaisesti toimijan pitäisi valvoa itse itseään, mutta laki yksityisistä palveluista määrää, että kunta on velvollinen valvomaan alueellaan tapahtuvaa yksityistä sosiaalihuoltoa.



Tässä muutama ote itse valvontapyynnöstä.

”Asiakkaat ja omaiset valittaa vakituisille hoitajille, jotka ei voi asialle tehdä yhtään mitään, tiedonkulusta ja siitä, että hoitajat vaihtuvat koko ajan niitä on liikaa ja aina eri.”

”Paljon lääke virheitä asiakkailla (puuttuu lääkkeitä, väärin jaettu, yms). Näihin ei kukaan puutu eikä näistä tehdä virallista ilmoitusta minnekään..."

”Haavoja hoitaa joka kerta eri ihminen, ohjeita ei ole eikä hoitotarvikkeita, johtuen siitä, että aina eri hoitaja hoitaa."

”Viimeiset asiakkaat saavat myöhään klo (11-11.30) aamulääkkeet. Myös iltalääkkeitä käydään antamassa aikaisin kuten klo 17.”

”Vakituinen henkilökunta ei riitä tekemään edes yhtä työpäivää (aamu + ilta).”

”Hoitajat välillä niin puhki töiden jälkeen, että eivät voi elää omaa elämää, kun nukkuvat koko päivän. Myös työpaikalla itkemistä työvuoron jälkeen esiintyy paljon.”

”Lääkeluvattomat saattavat antaa asiakkaille lääkkeitä..."

”Esimies ei ota vastuuta mistään. Hoitajat joutuvat omaisille / asiakkaille valehtelemaan asioita, ettei firmalle tulisi huonoa palautetta.”

Hämeenlinnan kaupunki vastasi SuPerin valvontapyyntöön nopeasti.

– Lopputulema on se, että selvityksen perusteella laiminlyöntejä ei voida todeta. Hämeenlinnan kaupunki on lähestynyt esimiestä ja esimies on antanut suorat vastaukset työntekijöiden väittämiin, kertoo Erkkilä.



"Esitetyt asiakkaisiin kohdistuvat laiminlyönnit eivät valitettavasti olleet yksilöitävissä"



Vs sosiaali- ja terveysjohtaja Satu Ala-Kokko Hämeenlinnan kaupungilta toteaa vastauksessaan SuPerille, että laiminlyöntejä ei voi todeta, vaikka työntekijät ovat raportoineet niitä olevan paljon.

– SuPerin valvontapyynnössä esitetyt asiakkaisiin kohdistuvat laiminlyönnit eivät valitettavasti olleet yksilöitävissä eivätkä siten myöskään tapauskohtaisesti selvitettävissä. Yleisellä tasolla Attendo on antanut selvityksen esitetyistä epäkohdista.



SuPerissa ihmetellään, miten tilanne on voitu ratkaista tällä tavalla.

– Hoidon laatu on kärsinyt. Iltalääkkeet voidaan antaa jo klo 17. Jos Hilma saa iltapalansa klo 17, ravinnotta olo käy hyvin pitkäksi, jos hänen luonaan käydään seuraavan kerran klo 11.



SuPerin mukaan ero ruokailujen välillä voi olla peräti 18 tuntia.

– Tämä on kotihoidoissa ihan tyypillistä, toteaa Erkkilä ja viittaa ylipäätänsä kotihoidon tilaan Suomen kunnissa.



SuPer: Etiikka saanut työntekijöitä irtisanoutumaan



Eikö asiakas voi syödä illalla lisää?

– Useat kotihoidon asiakkaat eivät saa otettua tai eivät muista ottaa ruokaa, vaan ovat kotihoidon avun varassa, huomauttaa asiantuntija.



Erkkilän mukaan ruoka tarjoillaan pääsääntöisesti samaan aikaan lääkkeiden kanssa.

– Ja vaikuttahaan se asiakkaan hoidon laatuun, jos kotihoitaja tulee vain antamaan lääkkeet ja kääntyy ovella. Työntekijät pitävät sitä eettisesti arveluttavana. Työntekijöitä on tämän takia irtisanoutunut.

Attendo: Olemme saaneet rekrytoitua lisää henkilökuntaa



Attendosta kerrotaan, että irtisanoutumisia on ollut, mutta tilanne on parantunut.

– Joitakin irtisanoutumisia on ollut, osa irtisanoutuneista on kuitenkin jo palannut takaisin. Lisäksi olemme saaneet rekrytoitua lisää henkilökuntaa ja poissaolot ovat vähentyneet, toteaa Attendon viestintäpäällikkö Timo Korpela.

Kysyttäessä pitkiin ruokailuväleihin, Attendo vastaa näin.

– Kyseessä ei ole hoivakoti, vaan kahden kaupunginosan Myllymäki-Kauriala kotihoito. Kaikille asukkaille on määritelty tuntikehys, jota toteutamme. Palvelun sisältö on hyvin erilainen asiakkaasta riippuen. Kun kotihoito ei läheskään kaikkien asiakkaiden osalta sisällä ruokahuollon kokonaisvaltaista huolehtimista, pitäisi meidän tietää mistä yksittäisestä tilanteesta on kyse, jotta voisimme ottaa tähän kantaa. Monen asiakkaan kanssa käymme esimerkiksi 2-3 kertaa viikossa, palvelusuunnitelman mukaisesti.



"Epäkohtien osalta toivotaan palautetta asiakkailta, läheisiltä tai työntekijöiltä"



Kaupungilta huomautetaan, että kotihoidon asiakkailla on yksilölliset palvelusuunnitelman sisällöt.



– Osa asiakkaista ja heidän läheisistään huolehtii ruokailusta kokonaan tai osittain itse. Mikäli kotihoidon asiakkaan ruokailuista huolehtiminen on kokonaan kotihoidon vastuulla, ei käyntien väli/aterioiden väli saa olla näin pitkä. Tällaisten epäkohtien osalta toivotaan palautetta asiakkailta, läheisiltä tai työntekijöiltä, jotta tilanne voidaan korjata, toteaa Ala-Kokko.



"Omavalvonta on mennyt ihan pieleen"



SuPer ei tyytynyt kaupungin vastaukseen ja teki valvontapyynnön Valviraan. Prosessi on kesken.

– Valvovan tahon eli Hämeenlinnan kaupungin pitäisi selvittää valvonnassaan asioita laaja-alaisesti. Onko Hämeenlinnan kaupunki kuullut työntekijöitä tässä valvonta-asiassa? Emme voi hyväksyä sitä, että valvonnassa on yksisilmäinen näkemys. Omavalvonta on mennyt ihan pieleen, kun tällaiseen tilanteeseen on jouduttu, mutta valvonta Hämeenlinnan kaupunginkin osalta on toteutunut heikkolaatuisesti.

Vastauksessanne kerrotte Attendon selvittäneen tilanteen. Oletteko te kuulleet työntekijöitä?

– Hämeenlinnan kaupunki suhtautuu reklamaatioihin aina vakavasti. Palveluntuottajilta pyydetään selvitystä reklamaatiossa esille tulleista asioista sekä niistä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy reklamaation perusteella. Näin on toimittu myös Attendon kotihoitoon liittyvässä Superin valvontapyynnössä, kertoo Ala-Kokko.

– Lisäksi kaupungin ja Attendon kesken on säännölliset seurantapalaverit, joiden sisältöä on kuvattu tarkemmin yllä, myös Superin valvontapyyntöön liittyvät asiat on käsitelty näissä. Voimme todeta, että seuranta on ollut säännöllistä, Ala-Kokko jatkaa.



"Poissaoloihin olisi pitänyt pystyä varautumaan paremmin"



Attendo myöntää, että heidän olisi pitänyt varautua paremmin.

– Teemme aina kaikkemme omavalvonnan onnistumiseksi. Tällä kertaa työntekijöiden yhtäaikaisiin poissaoloihin olisi pitänyt pystyä varautumaan paremmin, kertoo Korpela.

Korpelan mukaan yritys on ollut hyvin huolissaan tilanteesta.

– Kun asia tuli tietoomme, käynnistimme loppuvuodesta 2018 työterveyden kanssa koko kotihoidon henkilöstöä koskevan selvityksen työn kuormittavuudesta.

– Olimme hyvin huolissamme, kun työntekijöiden lausunnot tulivat tietoomme. Nyt, lisärekrytointien jälkeen, poissaolot ovat vähentyneet ja tilanne siltä osin parantunut huomattavasti.

Attendon työntekijät sanovat raportissaan, että lääkeluvattomat saattavat antaa asiakkaille lääkkeitä, vakituinen henkilökunta ei riitä tekemään edes yhtä työpäivää, virheitä on lääkkeiden annossa, uusien lääkkeiden aloituksessa ja seurannassa ja että työpaikalla itkemistä työvuoron jälkeen esiintyy paljon. Miten kommentoitte?

– Ohjeistus on aina, että lääkeluvattomat eivät saa antaa lääkkeitä. Asiakasvastaava tekee asiakaslistat työntekijöille niin, että lääkeluvattomat saavat ainoastaan sellaiset paikat hoitaakseen missä ei lääkehoitoa toteuteta. Listalla voi olla sellainen asiakas, joka itse toteuttaa lääkkeen oton ja työntekijä ainoastaan tarkistaa, että hän on ottanut lääkkeen, vastaa Attendon Korpela.

Samaan kysymykseen Ala-Kokko vastaa näin.

– Lääkeluvattomat eivät saa antaa lääkkeitä. Attendon selvityksen mukaan tämä on myös heidän ohjeistuksensa.



"Epäkohtiin on suhtauduttu vakavasti"



Erkkilän mukaan valvontapyynnön selvityksestä voi rivien väleistä lukea, että Hämeenlinnan kaupungilla on sellainen näkemys, että tilanne olisi työntekijöiden itse aiheuttamaa.



– Mielestäni tämä on ala-arvoista, Erkkilä sanoo.



Ala-Kokon mukaan Hämeenlinnan kaupungilla ei ole tällaista näkemystä eikä vastauksessa ole näin todettu.

– Teemme kaikkemme ratkaisujen löytämiseksi, ja tilanne onkin parantunut. Jatkamme edelleen työhyvinvoinnin kehittämistä, kertoo Korpela.



Hämeenlinnan kaupungin käsittelemän valvontapyyntöön liittyvän selvityksen yhteenveto on luettavissa artikkelin lopusta.

SuPer-liiton asiantuntijan mukaan on vain ajan kysymys että tapahtuu jotain peruuttamatonta – miten kommentoitte?

– Esille nousseisiin asioihin ja epäkohtiin on suhtauduttu vakavasti ja niihin on reagoitu. Attendon kotihoidon tilanne on arvion perusteella mennyt parempaan suuntaan myös henkilöstön saatavuuden osalta, vastaa Ala-Kokko.

– Kuten edellä mainitaan, tilanne on parantunut: olemme saaneet rekrytoitua lisää henkilökuntaa ja poissaolot ovat vähentyneet, sanoo Korpela.

Sanotte vastineessanne että kyse on yksittäistapauksista – SuPerin mukaan tilanne on päinvastoin eli koskee koko alueen henkilöstöä. Miten kommentoitte tätä?

– Attendon selvityksen mukaan kyse on yksittäistapauksista. Attendon työsuojeluvaltuutetulle ei ole tullut yhteydenottoja kyseisistä asioista, vastaa Ala-Kokko Hämeenlinnan kaupungista.

– Koska valvontapyynnön ja selvityksen perusteella asiakkaisiin kohdistuneita laiminlyöntejä ei voitu yksilöidä, jatketaan esille tuotujen epäkohtien osalta seurantaa ja valvontaa yleisellä tasolla säännöllisissä yhteisissä palavereissa. Jatkamme edellä kuvattua säännöllistä seurantaa ja otamme jatkossa systemaattisemmin myös henkilöstön näkemyksen mukaan seurantaan, jatkaa Ala-Kokko.

Henkilöstön näkemys pääsee siis jatkossa paremmin esille, luvataan Hämeenlinnan kaupungin johdosta.



"Yhteydenotossa on paljon asioita, joiden todentaminen on hankalaa"



Hämeenlinnan kaupungin antama SuPerin valvontapyyntöön liittyvä yhteenveto:

Hämeenlinnan kaupunki on seurannut tiiviisti Attendon kotihoitoa yhteisissä palavereissa. On seurattu asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaiden toimintakyvyn muutoksia. Mikäli näissä tapahtuu huononnuksia, Attendo joutuu maksamaan sanktioita. Sanktioita on jouduttu joinakin kuukausina Attendolle määräämään.

Kaiken kaikkiaan trendi on kuitenkin ollut paranemaan päin. Kehitteillä on myös akuutin sairaanhoitajan toimi laadun parantamiseksi. Työntekijöillä on myös vastuuta siitä, että hoitotarvikkeita on myös seuraavalle ja informaatio kulkee.

Attendon yksikössä on ollut paljon työntekijöiden sairauslomia, joka on vaikuttanut sijaistarpeeseen. Sijaisia ei ole tänä päivänä helppo löytää, eikä varsinkaan sellaisia, joilla olisi aina heti tarvittavaa osaamista.



Joukossa on myös työntekijöitä, jotka ovat enemmän vastuuntuntoisia kuin toiset. Johtaja ei voi aina rekrytoidessaan tietää, millaisesta henkilöstä on kyse. Työntekijät voivat myöskin tukea toinen toisiaan, niin että työt sujuvat. Niin kauan kun ihmiset sairastavat ja lomailevat, niin sijaisia tarvitaan.

Yksikön ilmapiirin pitäisi olla sellainen, että se houkuttelee ihmisiä töihin. Ilmapiirin muodostaa koko työyhteisö. Päivittäisiä työtilanteita ja työnsuunnittelua auttaa se, että mahdollisesta sairauslomasta tiedetään ajoissa.

Työolosuhteiden suhteen toimiston osalta Attendolta on tulossa uudet toimitilat joulukuussa. Uusissa tiloissa on myös suuremmat avainkaapit. Suurin osa työstä tehdään asiakkaiden kotona. Myllymäki-Kauriala on rajattu alue maantieteellisesti, joten kovin pitkiä siirtymisiä ei työntekijöille muodostu.

Yhteydenotossa on paljon asioita, joiden todentaminen on hankalaa, mutta Hämeenlinnan kaupunki seuraa jatkossakin Attendon kotihoitoa tiiviisti. Selvityksen perusteella ei laiminlyöntejä voida todeta.

Hämeenlinnan kaupunki seuraa asiakastyytyväisyyttä vuosittain ja Kauriala-Myllymäen alueen kotihoidon asiakastyytyväisyys on noussut vuodesta 2017 arvosta 3,8 vuoden 2018 arvoon 4,1 (asteikko 1-5).