Irtisanoutumista suunnittelevat tehohoitajat turhautuneita koronavuoteen – ei edes joulupuuroa kiitokseksi: "Suoraan sanoen pelottaa, jos itse joutuisin hoidettavaksi"

Koronateholla keväällä työskennellyt Anna on kyllästynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimintaan. Hän toivoo, että sairaanhoitopiiri ottaisi tosissaan huolen hoitajien uupumisesta.

Myös tehohoitajana työskentelevä Sari on väsynyt.

– Pelätään, että tehohoitopaikat loppuvat, mutta eihän sillä paikalla tee mitään, jos ei ole sitä ihmistä, joka potilasta hoitaa. Jos me oikeasti olemme kallisarvoisia, miksi se ei näy missään.

– Kyllä viesti on se, että tämä juna kulkee eteenpäin. Ne, jotka eivät kestä kyydissä, voivat hypätä pois. Tulijoita kuulemma on, ja jono on Pasilan asemalle asti, Sari sanoo.