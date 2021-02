MTV selvitti vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja – monessa yksikössä havaittu puutteita, kun hoitajapula piinaa: "Aikaa ei jää perustehtävään"

Tilanne on samanlainen maan eri osissa. Valvonnassa ovat korostuneet yksityiset palveluiden tuottajat, koska useat kunnat ovat ulkoistaneet asumispalvelut eivätkä tuota niitä itse.

– Ongelmia on henkilökunnan saatavuudessa, erityisesti sijaisten saatavuudessa, sekä henkilökunnan lääkehoidon osaamisessa. Jos vakituinen henkilökunta on poissa, voi olla, että sijaisiksi ei saada ketään, jolla olisi kyseisen yksikön lääkehoitoon oikeuttava lääkehoitolupa, Lapin aluehallintovirastosta kerrotaan.

Palveluiden laatu voi vaihdella kuntien välillä. Paljon voi riippua siitä, kuinka paljon halvin hinta on merkinnyt mahdollisessa kilpailutuksessa.

Itsemääräämisoikeus huolena

Asumispalveluiden ongelmat on huomattu myös vammaisten ja mielenterveyspotilaiden etuja valvovissa järjestöissä. Järjestöistä korostetaan, että Suomessa on myös hyvin laadukasta asumispalvelua, mutta myös useita ongelmapaikkoja on havaittu.