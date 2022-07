Saara Reiman sai autismidiagnoosin 40-vuotiaana ja auttaa nyt muita: "Luullaan, ettemme itse osaa kertoa asioistamme"

"Luullaan, ettemme itse osaa kertoa asioistamme"

Yhteiskunta täynnä ennakkoluuloja ja esteitä

Lisäksi on asenne-esteitä. Kunnallispolitiikassa Reiman on huomannut, että osalla ihmisistä ei välttämättä ole käynyt mielessäkään, että autistiakin voisi kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja politiikka.

Hyvin tyypillistä on Reimanin mukaan myös se, että neurotyypilliset ihmiset yrittävät auttaa autisteja kuulematta heitä itseään. He siis auttavat tavoilla, jotka heille itselleen parhaiten sopivat, Reiman sanoo.

"Autismi ei ole häiriö"

– Neurotyypilliselle muutokset näkyvät niin, että jokin tila on muuttunut viihtyisämmäksi, kun se on tehty aistiystävälliseksi. Kyse on usein aste-eroista. Se, mikä on esteellinen autistille, voi neurotyypilliselle olla hankala.