Enon puhelu paljasti Niinalle perhesalaisuuden – tällainen oli suvun salaama Seija-täti

Niina Kivilä päätti kirjoittaa kirjan tädistään, jonka olemassaolosta ei saanut tietää ennen kuin oli liian myöhäistä.

Vuonna 2016 Niina Kivilä sai yllättävän puhelun. Hänen enonsa soitti ja kysyi, voisiko Kivilä lähettää kukkia tätinsä hautajaisiin.

– Sain selville, että minulla oli ollut tällainen täti. Minulla ei ollut ollut tietoa aikaisemmin, Kivilä muistelee Huomenta Suomessa.

"Ajattelin, että varmaan aika monessa suomalaisessa suvussa on salaisuuksia"

Seija oli menehtynyt hoivakodissa. Aluksi tietoa tihkui tipoittain: täti oli ollut mieleltään sairas, hän oli ollut kehitysvammainen, hänet oli pienenä laitettu laitokseen.

– Hän oli ollut jollain tavalla hankala tyttö. Häntä ei ollut pystytty kotona pitämään, Kivila kuvailee alkutietojaan.

Aluksi Kivilä ei kyennyt tarttumaan saamaansa tietoon.

– Ajattelin, että varmaan aika monessa suomalaisessa suvussa on salaisuuksia, ja tämä on nyt meidän suvussamme salaisuus.

Hiljalleen tilanne alkoi häiritä. Miksi Seijasta ei ollut puhuttu? Miksei Kivilä ollut saanut kuulla tädistään ennen tämän kuolemaa? Kuka Seija oli ollut?

Tutkimus paljasti räiskyvän tädin: "Hänellä oli paljon kiliseviä koruja, hän pukeutui rohkeasti"

Kivilä kirjoitti tädistään tietoteoksen Seija. Nainen jota ei ollut (S&S, 2025). Kirjaa varten hän luki mielenterveyshoitojen ja kehitysvammojen historiaa, mikä osaltaan avasi sitä, miksei Seijasta ollut puhuttu. Kyseessä ei suinkaan ollut yksittäistapaus.

– Tällaisia Seijan kaltaisia naisia on ollut historiassa aika paljon. Hulluuteen, mielenterveysongelmiin on liittynyt historiassa pitkä laahus. Erityisesti naisen hulluuteen on ajateltu liittyvän jotakin erityistä.

Kirjoitusprosessin alussa Kivilä pohti, pitäisikö hänen mukautua vallalla olevaan salailun mentaliteettiin. Lopulta hän päätti kieltäytyä siitä ja kertoa Seijan tarinan.

– Kyllä Seijakin varmaan siellä laitoksessa eli hyvin vahvasti lääkittynä ja oli aika kovissa paikoissa. Sitten toisaalta löysin aika värikkään tädin, Kivilä sanoo.

Keskustelut esimerkiksi Seijan tunteneiden kanssa paljastivat uusia puolia tädistä.

– Seija oli tällainen räiskyvä persoona. Hänellä oli paljon kiliseviä koruja, hän pukeutui rohkeasti, hän oli tosi taiteellinen.

Miksi Seijasta vaiettiin? Mitä kaikkea Seijasta Kivilän matkan aikana selvisi? Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta.

