Oulun nuori puukottaja radikalisoitui netissä – Asianajaja: Poika on katuvainen

"Hän on kuitenkin pikkupoika"

Poika on Erikssonin mukaan ollut hyvin katuvainen kuulusteluissa.

– Ehkä tämä teon kauheus on alkanut tulla hänelle mieleen.

– Hän on kuitenkin pikkupoika. Onhan hän järkyttynyt. Hänet viedään nyt vankilaan, ja hän on erossa perheestään, ja kaikki muuttuu kerralla, Eriksson sanoo.

Poika kiistää aiemman teon kopioimisen

Epäilty on kertonut, että hänen motiivinsa teolle on ollut rasismi. Erikssonin mukaan poika on radikalisoitunut pitkän ajan seurauksena.