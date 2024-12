Vasta 15-vuotias poika puukotti itselleen tuntematonta ulkomaalaistaustaista miestä Oulun Valkean kauppakeskuksessa viime kesäkuussa. Pojasta oli herännyt huolta jo aiemmin, mutta apua ei ollut saatu.

Tapauksen oikeudenkäynti pidettiin tällä viikolla ja 15-vuotiaalle pojalle luettiin syyte murhan yrityksestä.

Syyttäjän mukaan teolla oli rasistinen motiivi. Kotietsinnässä pojan huoneesta löytyi suuri määrä rasistiseen ideologiaan viittaavaa materiaalia. Pojan puukon kahvassa oli hakaristimerkkejä. Hänellä oli myös päällään paita, jossa lukeva saksankielinen teksti ilmensi natsiaatetta.

Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin siitä, miksi pojan tekoa ei voitu estää, vaikka hänestä oli herännyt huolta.

– Kaikki väkivaltateot ovat tietenkin järkyttäviä, mutta onhan tämä tilanne ja teko aika käsittämätön, asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo.

– Huolestuttaa tämä kehitys, kun alaikäisten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet. Se kertoo jotain tästä ajasta, keskusrikospoliisin murharyhmän entinen päällikkö Tero Haapala toteaa.

Mielentilatutkimuslausunnossa poika todettiin tekohetkellä syyntakeettomaksi ja hänet määrättiin tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon. Oikeus antaa ratkaisunsa 16. joulukuuta.

1:15

Pojasta oli herännyt huolta

Oikeudessa pojan avustaja, asianajaja Kari Eriksson toi esiin, että pojalla oli ongelmia koulussa oppimisessa ja myös hänen käytöksensä oli kiinnittänyt huomiota.

Lääkäri oli määrännyt pojan tutkittavaksi nuorten terveysyksikköön elokuussa 2022 ja hänelle suositeltiin uutta tutkimusta keväällä 2024.

Syksyllä 2023 pojan käytöksessä tapahtui muutos. Hän alkoi eristäytyä ja viettää enemmän aikaa netissä, myös öisin. Hän alkoi kantaa mukanaan itse tekemäänsä puukkoa.

Kun kutsua tutkimukseen ei kuulunut, pojan äiti oli asianajajan mukaan yhteydessä tutkimuksen suorittaneeseen yksikköön. Sieltä todettiin, että nyt ei ole resursseja ja asiaan palataan myöhemmin.

Pojasta oli tehty myös 11 lastensuojeluilmoitusta.

– Pojan käytökseen ja oireiluun on mediatietojen mukaan yritetty puuttua, ja hän on ollut tarkkailu- tai hoitojaksolla aikaisemmin. Jostain syystä se ei ole viime keväänä onnistunut uudestaan. Vanhemmat ovat varmasti olleet huolissaan ja koulussa on ilmeisesti myös oltu huolissaan. Mutta mitä tästä eteenpäin, kuka ottaa kopin? Mitkä ovat jatkotoimenpiteet? Haapala kysyy.

– Joka kerta, kun olen tekemisissä lastensuojelun kunta- ja kaupunkityöntekijöiden kanssa, kuulen, kuinka vaikea on saada alaikäisiä lapsia mihinkään psykiatriseen hoitoon tai tutkimuksiin. Se on krooninen ongelma. Palveluiden alasajo vaikuttaa väistämättä näihin tilanteisiin, valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi huomauttaa.

Rasistinen ilmapiiri yhteiskunnassa huolettaa

Pojan asianajaja Kari Eriksson toi jo oikeudessa esiin huolensa yleisestä ilmapiiristä Suomessa.

– Rasismin kanssa flirttailua on pidetty Suomessa pitkään jonkinlaisena sopivana asiana. Hyvin vakavista asioista, kuten rasismista ja ihonväristä lasketaan leikkiä ja niistä tehdään jokapäiväisiä juttuja. Jos seura on tämän suhteen jyrkempää, se johtaa jonkinasteiseen harhautumiseen. Uhrilla ei ole ennen tätä ollut minkäänlaista väkivaltataustaa, Eriksson sanoi oikeudessa.

Murharyhmän asiantuntijat ovat samoilla linjoilla.

– Tässä on puhuttu rasistisesta teosta. Jos 15-vuotiaan päässä on tällaisia ajatuksia, meidän pitäisi miettiä miksi. Kuinka paljon sillä on vaikutusta, että meillä on todella paljon rasistista keskustelua ja maahanmuuttovastaisia ajatuksia yhteiskunnassa? Jostain nämä ajatukset ovat tällekin pojalle tulleet, Leppiniemi sanoo.

– Lapset ja nuoret ovat hyvin alttiita erilaisille ajatuksille. Viha on kummallinen voima meissä ihmisissä. Viha on ihan tervettäkin, mutta silloin kun se tulee peitoksi sille, että ruvetaan vihaamaan ulkopuolisia ja uskotaan, että muut ovat syyllisiä omaan pahoinvointiin, siitä tulee kamala, väärin kohdennettu voima, Tammi lisää.

– Mallintaminen ja roolintaminen tulee jostain. Tänä päivänä on äärimmäisen vaikea torjua sitä, Haapala toteaa.

– Meidän yhteiskunnassamme ei kovin vakavasti ymmärretä radikalisoitumisen riskiä. Se voi alkaa tapahtua jo todella varhaisessa vaiheessa, Tammi huomauttaa.

Miten voidaan löytää ja saada apua vakavasti oireilevalle lapselle tai nuorelle? Mikä olisi oikea paikka rikoksilla oireilevalle 15-vuotiaalle nuorelle? Katso Murharyhmän koko keskustelu videolta.