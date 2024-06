Oulun kaupunginjohtaja 12-vuotiaan puukotuksesta: "Kaikki ei ole kunnossa"

– Viime aikaiset tapahtumat kertovat tietysti varmaan siitä, että kaikki ei ole kunnossa. Kysymyksessä on hyvin poikkeuksellinen ja järkyttävä tapahtuma, joka on aiheuttanut paljon epätietoisuutta ja varmasti pelkoakin siitä, että onko tämä yleisempää ja tapahtuuko tämä uudestaan, Alatossava sanoo MTV Uutisille.

Alatossava painottaa, että on tärkeää löytää ne keinot, joilla vastaavanlaiset tapaukset saadaan estettyä.

Oulussa on edelleen turvallista asua, kaupunginjohtaja lisää. Hänen mukaansa viime vuosien perusteella Oulu on jopa parantanut tilastosijoitustaan.

– Poliisilla on tällainen häiriöindeksi, jolla he seuraavat erilaisia väkivalta- ja rikostapahtumia suurissa kaupungeissa. Jos sitä tilastoa katsotaan, Oulu ei ole muita isoja kaupunkeja väkivaltaisempi. Itseasiassa Oulu on mennyt siinä suhteessa viime vuosina parempaan suuntaan.