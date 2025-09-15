Rallin MM-taistelussa oli kauden neljänneksi viimeisen kisan alla täysillä mukana vielä neljä kuljettajaa, mutta ainakin Ott Tänakin mukaan tämä joukko on nyt harventunut kolmeen.

MM-sarjan kärkinelikko mahtui vielä viime viikolla 18 pisteen sisään, mutta Tänakin epäonni Chilessä kävi vuoden 2019 maailmanmestarille kalliiksi. Tänakin autosta hajosi moottori perjantain viimeisellä erikoiskokeella kärkipaikalta, ja Toyotan Elfyn Evansille, Kalle Rovanperälle ja Sebstien Ogierille avautui mahdollisuus kasvattaa tuntuvasti eroa virolaistähteen.

Rovanperä jäi perjantain rengasrikon vuoksi kuudenneksi, mutta Ogier otti täydet pisteet ja Evanskin ajoi toiseksi. Tänak sen sijaan kuittasi viikonlopusta vain yhden pisteen sunnuntain viitossijallaan, ja hänen eronsa sarjan kärkeen nousseeseen Ogieriin kasvoi jo 43 pisteeseen. Evans on 41 ja Rovanperäkin 22 pistettä karussa.

Virolaismedian mukaan Tänak julisti realististen mestaruusnäkymien olevan mennyttä.

Ihan täysin ennennäkemätön Tänakin nousu mestariksi ei kuitenkaan olisi – ainakaan siinä mielessä, että kolmesta jäljellä olevasta kisasta on tarjolla vielä 105 pistettä. Tähän suhteutettuna Tänakin ero Ogieriin on 41 prosenttia, ja tätä suuremmalta takamatkalta on MM-sarjan historiassa noustu kauden kolmen viimeisen kisan aikana mestariksi kahdesti.

Ogier voitti vuoden 2020 mestaruuden, vaikka oli kauden viimeiseen kisaan lähdettäessä 14 pistettä perässä Evansia. Ero vastasi 47:ää prosenttia yhä jaossa olleista 30 pisteestä.

Toyotan nykyinen apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen puolestaan voitti vuoden 1987 mestaruuden, vaikka oli viimeiseen kisaan lähdettäessä Ogierin tavoin 14 pisteen päässä sarjaa johtaneesta Miki Biasionista. Ero vastasi 70:tä prosenttia yhä jaossa olleista 20 pisteestä. Kankkusen urakkaa kuitenkin helpotti se, ettei Biasion osallistunut ollenkaan kauden päättäneeseen RAC-ralliin.

Ari Vatanen nousi vuonna 1981 mestariksi viimeisessä kisassa kahdeksan pisteen (40%) takamatkalta Guy Fréqueliniin nähden. Kankkunen kuittasi vuoden 1991 mestaruuden oltuaan kaksi kisaa ennen kauden loppua 16 pisteen (40%) päässä Carlos Sainzista, ja Sainz toisti tämän täysin saman tempun vuotta myöhemmin Didier Auriolin kustannuksella.

Toki Tänakin tapauksessa mestaruusmahdollisuuksia kaventaa huomattavasti se, että hänen lähtöpaikkansa seuraavaksi ajettavissa asfalttikisoissa on edellään ajavia heikompi, eikä hän taistele tässä kohtaa pelkästään yhtä vaan kolmea Toyotaa vastaan.

– Pari viimeisintä kisaa ovat olleet meille vaikeita, mutta haluamme päättää kauden vahvasti. Lähdemme kolmeen viimeiseen kisaan täysin sitoutuneina, kuten aina. Toivottavasti saamme tehtyä vahvoja tuloksia, Tänak sanoi tallinsa tiedotteessa Chilen-viikonlopun päätteeksi.