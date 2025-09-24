Hyundai on luovuttanut taistelun valmistajien mestaruustaistelusta rallin MM-sarjassa. Tämä kävi ilmi tiistaina, kun kauden kolmanneksi viimeisen osakilpailun osallistujaluettelo julkaistiin.

Ott Tänakin nimen perästä puuttuu 16.–19. lokakuuta ajettavan Keski-Euroopan MM-rallin osallistujaluettelossa M-kirjain. Tämä kertoo siitä, että Tänak ei aja kauden kolmanneksi viimeisessä osakilpailussa valmistajien MM-pisteistä.

Näin ollen Hyundain ainoat pisteitä keräävät kuljettajat ovat Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Tekoa voi pitää mestaruustaistelun suhteen luovuttamisena, sillä Toyotalla pisteitä kerää koko MM-sarjan kärkikolmikko Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

Hyundain takamatka Toyotaan on tällä hetkellä 125 pistettä, kun kolmesta viimeisestä osakilpailusta on täydet pisteet ajamalla mahdollista saada 180 pistettä.

Dirtfishin mukaan Tänak ei aja valmistajien MM-pisteistä myöskään kahdessa viimeisessä osakilpailussa Japanissa ja Saudi-Arabiasa.

– Hyödyntämällä urheilusäännöt täysimääräisesti talli haluaa varmistaa, että Tänak ja (kartturi Martin) Järveoja ovat parhaassa mahdollisessa asemassa jatkaakseen taisteluaan kuljettajien mestaruudesta, Hyundai sanoo Dirtfishille toimittamassaan lausunnossa.

Kuten päätös ehkä osoittaakin, Hyundain tilanne on melko epätoivoinen myös kuljettajien MM-taistelussa. Tänakin takamatka sarjaa johtavaan Ogieriin on 43 pistettä, kun pisteitä on jaossa vielä 105.

Suhteessa tätä suuremmalta takamatkalta on kauden kolmen viimeisen osakilpailun aikana noussut mestariksi vain Ogier vuonna 2020, kun hän lähti kauden viimeiseen osakilpailuun 14 pisteen takamatkalta Evansiin nähden. Pisteitä oli tuossa kohtaa jaossa enää 30.

Juha Kankkusen takamatka Miki Biasioniin oli vuonna 1987 viimeisen osakilpailun alla niin ikään 14 pistettä, kun pisteitä oli tarjolla enää 20, mutta tuolloin Biasion ei ajanut kauden viimeisessä osakilpailussa.

Tänak kärsi edellisessä kisassa Chilessä moottoririkon, ja hänen autoonsa vaihdettiin aiemmin kaudella Ruotsissa käytössä ollut moottori. Sekin kärsi ylikuumenemisongelmasta, ja Tänak joutui antamaan vauhdissa muille tasoitusta. Hän sai kisasta lopulta vain yhden pisteen.

Jos Tänak olisi nyt nimetty Keski-Euroopassa valmistajien MM-pisteitä ajavaksi kuljettajaksi ja hänen autoonsa olisi vaihdettu uusi moottori, hänelle olisi langetettu viiden minuutin aikasakko, sillä sääntöjen mukaan kauden aikana saa käyttää kussakin autossa vain kahta moottoria. Vaihtoehtoisesti Tänakin olisi ollut mahdollista vaihtaa autoa joko Neuvillen tai Fourmaux'n kanssa, jolloin jompikumpi heistä olisi saanut tämän aikasakon niskoilleen.

Kun Tänakia ei nimetä valmistajien MM-pisteistä ajavaksi kuljettajaksi, hän välttyy monilta säännöissä esitetyiltä rajoitteilta muun muassa juuri voimansiirtoon liittyvien komponenttien osalta.

Hänen autossaan ei esimerkiksi tarvitse käyttää samaa vaihdelaatikkoa ja voimansiirtoa niin sanotuiksi linkkikisoiksi listatuissa Keski-Euroopan ja Japanin ralleissa, vaan näitäkin osia voi vaihtaa kisojen välillä.

Hyundain päätös tuo vapauksia myös Tänakin auton huoltamiseen. Sääntöjen mukaan kolmea valmistajien MM-pisteistä ajavaa autoa ajattava talli saa käyttää huollossa yhteensä 12:ta työntekijää. Jos autoja on kaksi, työntekijöitä saa olla kahdeksan. Tänakin kohdalla määrää ei kuitenkaan ole rajoitettu.