Kommentti: Ott Tänak on mestarisuosikki – Portugalissa nähtiin jotain täysin poikkeuksellista

Ott Tänak järjesti Portugalin MM-rallissa sellaisen pohja-aikanäytöksen, jota ei häneltä ole kovin usein nähty. Kauden tähänastiset näytöt tekevät Tänakista pitkän sorakesän kynnyksellä vahvan mestarisuosikin, kirjoittaa MTV Urheilun Mikko Hyytiä.

Pelkästään vauhtinsa perusteella Tänak olisi hyvinkin ansainnut Portugalista voiton, mutta kuten virolaistähden kohdalla on niin monta kertaa aiemminkin nähty, tekniikkamurheet veivät mahdollisuudet korkeimmalle korokkeelle.

Yhtä kaikki Tänak latasi viikonloppuna huimat 12 pohja-aikaa. Kyseessä oli hänen uransa 167. MM-ralli ja vasta kolmas kerta, kun hän ajaa yhteen kisaan 12 pohja-aikaa. Kaksi edellistä olivat Suomen MM-ralli 2018 ja Walesin MM-ralli 2016.

Tämä historiavertailu on sikäli vieläpä täysin reilu, että Tänak ei ajanut sunnuntaina Portugalissa pelkästään lisäpisteiden ilosta, vaan hän taisteli myös yleiskilpailusijoituksesta.

Mestaruuskaudellaan 2019 Tänakilta nähtiin tämän tästä kisoja, jotka hän otti komentoonsa heti perjantaiaamuna ja hallitsi niitä sitten loppuun saakka.

Portugalissa Tänak nousi kärkeen perjantain ensimmäisellä pätkällä ja viihtyi piikkipaikalla yhtäjaksoisesti 15 peräkkäisen erikoiskokeen ajan, kunnes ohjaustehostimen hajoaminen lauantain toiseksi viimeisellä pätkällä pudotti hänet kolmanneksi.

Edellisen kerran Tänak oli viihtynyt näin pitkään kisan kärjessä heti perjantaiaamusta lukien vuonna 2022, kun hän saavutti kolmannen voittonsa Jyväskylässä. Tänak on kertonut pitävänsä kyseistä ykkössijaa jopa uransa parhaana; voitto irtosi, vaikka auto ei tuntunut millään istuvan käteen.

Tänä viikonloppuna tilanne oli päinvastainen.

– Minä todella nautin autolla ajamisesta. Kontrolloin vauhtia, ja pito oli hyvä, Tänak sanoi tallinsa tiedotteessa lauantaipäivän päätteeksi.

Tällainen teksti Tänakin suusta on todella harvinaista – ja vieläpä kärkipaikan vieneen tekniikkamurheen jälkeen. Kontrasti on melkoinen Hyundailta kuultuihin tuskaisiin lausuntoihin huhtikuussa Kanarialla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Ott Tänak jaksoi lauantai-iltana hymyillä ja kirjoittaa nimikirjoituksia rajusta takaiskusta huolimatta. Aina näin ei ole ollut.Worldwide Copyright: Hyundai Motorsport GmbH / Fabien Dufour

Tänak on viiden osakilpailun jälkeen MM-sarjassa neljäntenä, 34 pisteen päässä Elfyn Evansin miehittämästä kärkipaikasta. Häntä voi kuitenkin hyvällä syyllä pitää tässä kohtaa jopa suurimpana mestarisuosikkina.

Portugalin jälkeen edessä on vielä kuusi peräkkäistä sorakisaa, ja Tänakilla voisi hyvin olla voitot kauden molemmista jo ajetuista sorakisoista. Jossittelu on sikäli huomionarvoista, että tällä kaudella ajetaan uusilla Hankookin renkailla, ja Tänak on kiistatta päässyt sinuiksi ainakin sorarenkaiden kanssa.

Maaliskuussa Keniassa hänen autostaan hajosi vetoakseli perjantaina iltapäivällä ylivoimaisesta 46,1 sekunnin johtoasemasta, ja Portugalissa siis ohjaustehostin petti 13,9 sekunnin johtoasemassa.

Lisäksi helmikuussa Ruotsissa Tänak putosi voittotaistelusta lauantaiaamuna, kun hänen autonsa tuulilasille suihkusi konepellin alta öljyistä nestettä, joka vei näkyvyyden ja maksoi lähes kymmenen sekuntia kisan voittaneeseen Evansiin nähden.

Tekniikkamurheet eivät vielä toistaiseksi ole johtaneet täyteen katastrofiin – Tänak on ajanut läpi kauden kaikki erikoiskokeet – mutta kuten hän itse Portugalin rallin päätteeksi huomautti, Hyundain luotettavuus on isoin kysymysmerkki hänen mestaruustaistelunsa yllä.

Vauhdin puolesta ei ole valitettavaa.

Tänakin keskimääräinen tappio pohja-aikaan verrattuna on täyden kauden kuljettajista kolmanneksi pienin, ja erot kuljettajien välillä ovat lähes olemattomia.

Viime kaudella Tänak oli näin mitattuna nopein täyden kauden kuljettaja. Hän jäi pohja-ajasta keskimäärin 0,20 sekuntia kilometrillä, kun mestaruuden voittaneen tallikaveri Thierry Neuvillen vastaava lukema oli 0,29.

Ratkaiseva ero syntyi siitä, että Neuville ajoi kauden 238 erikoiskokeesta läpi 233, Tänak vain 200.

Juttu jatkuu taulukon jälkeen.

Mestarikandidaattien keskimäärinen ero pohja-aikaan kaudella 2025:

kuljettaja: talli: ero s/km: Kalle Rovanperä Toyota 0,28 Thierry Neuville Hyundai 0,32 Ott Tänak Hyundai 0,33 Elfyn Evans Toyota 0,35

Kun kausi jatkuu 5.–8. kesäkuuta Sardiniassa, Tänakilla on hyvin pullat uunissa. Perjantain neljäs lähtöpaikka on kohdallaan, ja kyseessä on yksi hänen menestyksekkäimmistä kisoistaan.

Tänak on voittanut Sardiniassa kolmesti, ja palkintokorokesijoituksia on koossa kaikkiaan neljä (3–0–1). Tätä parempi saldo Tänakilla on vain Suomesta (3–1–0).

Toki Sardiniasta voisi hyvin olla neljäskin voitto, mutta vuonna 2019 Tänak putosi ylivoimaisesta johtoasemasta viidenneksi, kun – kuinka ollakaan – ohjaustehostin petti viimeisellä pätkällä.

Pohja-aikoja Tänakilla on Sardiniasta kolmanneksi eniten (36). Portugalista niitä on 38 ja Suomesta 41.

Yhdeksästä edellisestä Sardinian MM-rallista Hyundai on voittanut seitsemän, niistä kolme viimeisintä putkeen kolmena viime vuotena.

Kesäkuussa odottavasta Kreikasta Tänakilla on neljältä viime vuodelta koossa sijat kaksi, kaksi, kolme ja neljä, ja heinä-elokuussa odottavissa Viron ja Suomen osakilpailuissa hänen potentiaaliaan tuskin tarvitsee erikseen korostaa.