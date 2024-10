Raaka arvio Kalle Rovanperästä ja Sébastien Ogierista – Jari-Matti Latvala: "Se on kylmä fakta"

Kuljettajien mestaruus ratkaistaan kauden päätösosakilpailussa Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin välillä. Hyundai-kaksikon välinen ero on 25 pistettä Neuvillen hyväksi.

Valmistajien puolella Hyundain johtomarginaali on 15 pistettä. Viikonloppuna Keski-Euroopassa Toyota onnistui kuromaan sitä umpeen vain kahdella pisteellä, kun lauantain jälkeen täydessä pistepotissa kiinni ollut Sébastien Ogier ajoi rallin toiseksi viimeisellä erikoiskokeella ulos, keskeytti ja menetti kaikki pisteensä.

Toyotalle tästä aiheutuneet sijoitusmuutokset maksoivat vähintään 12 pistettä suhteessa Hyundaihin. Ogier sortui ajovirheeseen jo kolmannessa kisassa peräjälkeen.

Syyskuun alussa Kreikassa Ogier kaatoi autonsa viimeisellä erikoiskokeella. Hän pääsi kuin pääsikin lopulta pätkän maaliin ja pelasti tällä lauantailta keräämänsä 13 pistettä, mutta menetti mahdollisuutensa sunnuntaipisteisiin. Ogier oli ennen päätöspätkää ylivoimaisesti päätöspäivän nopein kuljettaja.

Syyskun lopussa Chilessä Ogier kärsi ensin perjantaina rengasrikon ja rikkoi sitten lauantaina autonsa ripustukset osuttuaan tiellä olleeseen kiveen. Hän paikkasi tilannetta sunnuntaina keräämällä Toyotalle täydet pisteet.

Jo ennen tätä Toyota oli kokenut kovia elokuun alussa Suomessa, kun Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä keskeyttivät toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. He olivat ennen keskeytyksiään sunnuntain kaksi nopeinta kuljettajaa, ja Rovanperä oli lisäksi kiinni täysissä lauantaipisteissä.

– Jos katsotaan ihan raa'asti, ei mitenkään kiltein silmin, niin voidaan ehkä näitä mestareita vähän osoittaa sormella, että he ovat vähän sählänneet näitä tiimipisteitä, MTV Urheilun Tomi Tuominen sanoi Keski-Euroopan MM-rallin jälkeen Latvalalle ja viittasi siis Rovanperään ja Ogieriin.

– Se on kylmä fakta. Eihän sille voi mitään. Kovaahan he ovat ajaneet, mutta sitten on tullut myös virheitä, Latvala vastasi.

3:49 Jari-Matti Latvalalta pientä kritiikkiä Toyotan mestareille – Rovanperä ei aja Japanissa

Rovanperä on ajanut tällä kaudella seitsemän osakilpailua. Läpi ajamillaan erikoiskokeilla hän on jäänyt pohja-ajan tehneelle kuljettajalle keskimäärin vain 0,07 sekuntia kilometrillä. Ogierin vastaava lukema kauden yhdeksässä osakilpailussa on 0,12. Täyden kauden kuljettajista kovinta kyytiä näin mitaten on pitänyt Tänak, jonka keskimääräinen ero pohja-aikaan on ollut 0,21 sekuntia kilometrillä.

– Ehkä Ogierilla on nyt loppukaudesta yritystäkin on ollut vähän jopa liikaa. Hänen koko vuottaan jos katsoo, niin vauhti on ollut äärettömän kova, mutta kun ei aja täyttä kautta ja sarjaa, se on vähän erilainen se tilanne. Niillä, jotka ajavat täyttä sarjaa, pisteet ovat isommassa roolissa. Kun ei aja täyttä sarjaa, ei ole menetettävää samalla tavalla. Pystyy ottamaan riskejä enemmän, ja siihen ehkä me ollaan vähän kaaduttu, Latvala sanoi.

Saavutettuja tallipisteitä katsottaessa Rovanperä ja Ogier ovat toki kantaneet kortensa kekoon. Vain Neuville on saavuttanut kisaa kohti enemmän tallipisteitä.

Toyota- ja Hyundai-kuljettajien saavuttamat tallipisteet kaudella 2024:

kuljettaja: talli: pistettä per ajettu kisa: Thierry Neuville Hyundai 19,7 Sébastien Ogier Toyota 18,6 Kalle Rovanperä Toyota 17,3 Ott Tänak Hyundai 16,8 Elfyn Evans Toyota 13,8 Dani Sordo Hyundai 9,3 Esapekka Lappi Hyundai 7,6 Takamoto Katsuta Toyota 7,3 Andreas Mikkelsen Hyundai 5,8

Toyotan suurin murheenkryyni tällä kaudella on ollut Power Stage.

Lauantaipisteitä talli on kerännyt tähän mennessä 11 enemmän kuin Hyundai, sunnuntain päiväpisteitä Hyundailla on seitsemän enemmän. Power Stagelta ero on Hyundain hyväksi 19 pistettä (83–64). Toyota olisi todennäköisesti lähempänä ilman Rovanperän keskeytystä Suomessa sekä Ogierin päätöspäivän ajovirheitä Kreikassa ja Keski-Euroopassa.

Muutos voimasuhteissa on joka tapauksessa ollut huomattava verrattuna Rovanperän kahteen mestaruuskauteen (2022–2023), joiden ajalta Toyota vei Power Stage -pisteet murskaavasti 177–106.

Marraskuussa Japaniin lähdettäessä Toyotan tilanne neljättä peräkkäistä valmistajien maailmanmestaruutta ajatellen on todella tukala muttei tietysti täysin toivoton.

15 pisteen takamatka on tuntuva siihen peilaten, että kauden 12 kisasta vain kolmessa – Suomessa, Kreikassa ja Chilessä – jompikumpi kärkitalleista on saanut vähintään 15 pistettä toista enemmän.

Suomessa ja Kreikassa Hyundai siis hyötyi Toyotan takaiskuista, Chilessä Toyota otti ensimmäisenä tallina tältä kaudelta täydet pisteet.

Tässä ovatkin Toyotan ainoat mahdollisuudet: toivoa Hyundaille epäonnea tai vaihtoehtoisesti ajaa itse täydellinen viikonloppu – sillä kun saa takuuvarmasti vähintään 18 pistettä Hyundaita enemmän.

Hyundain ja Toyotan keräämät pisteet kategorioittain kaudella 2024: