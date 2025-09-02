Kokoomuksen Kopra: Keskisarjan puheet rasistisia

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoustavat eduskunnassa aamupäivällä siitä, miten jatkossa puututaan epäasiallisesti käyttäytyneiden kansanedustajien toimintaan. Asiasta on ollut epäselvyyttä tiistaina.
Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi maanantaina, että seuraamuksista päätetään ryhmien puheenjohtajien johdolla. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kiisti Helsingin Sanomissa, että mistään uudesta rangaistusmenettelystä olisi sovittu.
Ryhmänjohtajat pitivät tiedotustilaisuuden kello 11.45. Median eteen saapunut kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kommentoi sanktiojärjestelmän osalta, että jokainen ryhmä arvioi itse kansanedustajansa ja ryhmänjohtajien kokous seuraa, että näin varmasti tapahtuu.
Kopra kommentoi Keskisarjan puheita
Kopralta tentattiin, tuleeko perussuomalaisten ensimmäiselle varapuheenjohtajalle Teemu Keskisarjalle seuraamuksia. Kopra ei kommentoinut asiaa.
Lisäksi häneltä kysyttiin, olivatko Keskisarjan lausunnot heikkolaatuisista maahanmuuttajista ja "suomalaisten pitojen muuttumisista kehitysmaalaiseksi verilöylyksi" rasistista puhetta.
– Mielestäni ne olivat erittäin asiattomia ihmisarvoa loukkaavia.
Olivatko ne rasistisia?
– Näinkin voi tulkita.
Myös Kopra sanoi tulkitsevansa asian näin.
Perussuomalaisten Jani Mäkelä: Sanktiojärjestelmä on uutisankka ja väärinkäsitys
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelän mukaan käsitys asiattomien puheiden estämiseksi luotavasta sanktiojärjestelmästä on uutisankka ja väärinkäsitys. Mäkelän mukaan tällainen järjestelmä ei ole millään lailla mahdollinen.
Mäkelä kommentoi asiaa saapuessaan hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien kokoukseen eduskunnassa.
Mäkelän mukaan eduskuntaryhmät päättävät itsenäisesti mahdollisista sanktioista omien sääntöjensä pohjalta. Tiedotusvälineet ovat Mäkelän mukaan tulkinneet virheellisesti pääministeri Petteri Orpon (kok.) eilisiä puheita.
Juttu päivittyy.