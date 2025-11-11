Hallituksen uudesta energia- ja ilmastostrategiasta kiistellään vielä, vaikka puolueiden mukaan sopu häämöttää.

Näkemyserot hiilineutraaliustavoitteesta löytyvät edelleen etenkin perussuomalaisten ja kokoomuksen, sekä RKP:n välillä.

Perussuomalaisten mielestä Suomen hiilineutraaliustavoitetta pitäisi siirtää eteenpäin vuodesta 2035, koska maailman tilanne on muuttunut. Kokoomus ja RKP haluavat sen sijaan pitää tavoitteesta kiinni.

– Meidän vientiyrityksemme näkevät varsin selvästi, että nämä kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ovat olleet meidän vientimme kannalta erittäin positiivinen asia, sanoo Saara-Sofia Sirén (kok.) MTV:n Eduskunnan takahuone – ohjelmassa.

Muun muassa tästä syystä kokoomus ei halua, että hallitus poukkoilee ilmastotavoitteissaan.

Perussuomalaiset uskovat sen sijaan, että työpaikat häviävät muualle, jos Suomessa pidetään tavoitteista kiinni.

– Ei tämä olekaan niin pieni kysymys, että suojellaan nyt vaan vähän metsää ja sillä maailma pelastuu. Meidän metsähakkuitamme rajoittamalla ei estetä sitä, että pysähtyykö Golfvirta vai ei, vastaa puolestaan Petri Huru (ps.)

