Suomalaiset juovat runsaasti alkoholia, mutta hallitus haluaa vapauttaa sääntelyä entisestään. Pitääkö juomat saada suoraan kotiin? Alkoholilakiuudistus puhutti MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Hallitus haluaa vapauttaa alkoholisääntelyä ja sallia alkoholin kotiinkuljetuksen nykyistä laajemmin. Lakiesitys jakaa näkemyksiä eduskunnassa.

Oppositiopuolue SDP:n Pinja Perholehto pelkää, että alkoholinkäyttö lisääntyy, kun asiakkaiden ei tarvitse poistua kotoa saadakseen lisää juotavaa. Hallituspuolue kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo luottaa yritysten taitoon varmistaa ostajan kunto.

–Se on sama, oletko Alkossa, kaupassa tai kotiovella, päihtyneelle ihmiselle ei saa myydä. En ole ihan varma, että miten kotiinkuljetus sitten eroaa siitä, mistä muusta kanavasta hakee sitä alkoholia, sanoo Wallinheimo.

Perholehdon mukaan tutkimukset osoittavat, että olisi todennäköisempää, että ryyppyputki jatkuu, kun saa tilattua juomat kotiovelle, eikä tarvitse käydä kaupassa.

Ihmisen päihtymistilaa ei myöskään aina ole kovin helppo huomata.

– Baaristiskillä aika monta vuotta työskennelleenä olen nähnyt paljon asiakkaita ja voin sanoa, että he ovat aika hyviä myös peittämään päihtymystilan.

– Baarissa on kuitenkin verrattain pitkä aika arvioida ihmisen päihtymystä illan mittaan. Sitten, kun kotiovelle tilaat ja avaat oven, siinähän itse luovutustapahtuma on aika lyhyt, muistuttaa Perholehto.