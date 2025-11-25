EU:n alijäämämenettelyyn joutuminen on nykyiselle hallitukselle koko vaalikauden pahin epäonnistuminen. Näin sanoo keskustan Markus Lohi Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

SDP:n ja keskustan kansanedustajat syyttävät tarkkailuluokalle joutumisen olevan nykyisen hallituksen epäonnistuminen.

– Onhan tämä äärimmäisen noloa nykyiselle hallitukselle, joka on perustellut kaikkia lisätoimenpiteitä tällä hallituskaudella sillä, että vältetään EU:n tarkkailuluokka, SDP:n Joona Räsänen sanoo.

– Tämähän on erittäin vakava varoitus Suomelle siitä, ettei meidän taloudenpito ole nyt hanskassa. Ei siitä nyt kauheasti voi ilakoida, vaikka tämä onkin nykyiselle hallitukselle ehkä koko vaalikauden pahin epäonnistuminen, keskustan Markus Lohi toteaa.

EU-komissio antoi tänään arvion Suomen joutumisesta liiallisen alijäämän menettelyyn, jota on Suomessa kutsuttu EU:n tarkkailuluokaksi.

Sekä SDP että keskusta istuivat viime hallituksessa, jota nykyinen hallitus on syyttänyt surkeasta taloustilanteesta. Lohi oli kansanedustaja myös viime vaalikaudella, Räsänen ei.