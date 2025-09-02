Orpo vääntää rautalangasta, mitä on sovittu: "Jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen"

Pääministeri vääntää rautalangasta, mitä rasismilinjauksessa sovittiin.

Eilen illalla pääministeri Petteri Orpo kertoi (kok.) tiedotustilaisuudessa, että hallituksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistista puheista tulee seuraamuksia.

Tänään aamulla saapuessaan budjettiriiheen hän väänsi asian rautalangasta.

– Aivan selkeästi eilen on todettu, että me emme hyväksy eikä kukaan meistä hyväksy minkäänlaista poikkeamaa yhdenvertaisuusselonteon linjauksista ja ihmisarvon väheksymisestä.

Jos vastaavanlaista myöhemmin tapahtuu, on ensimmäinen muutos aiempaan Orpon mukaan se, että sanktiot tulevat selkeästi järjestelmään.

– On sovittu, että jos tulee poikkeamia, niistä pitää sanktioida.

Jos kyseessä on valtioneuvoston jäsen, asia käsitellään puolueen puheenjohtajien pöydässä.

– Minä vastaan siitä, että ne käsitellään ja toimenpiteisiin ryhdytään.

– Jos kyseessä on eduskuntaryhmän jäsen, silloin paikka on ryhmäpuheenjohtajat kuten tähänkin asti.

Orpo painotti, että kaikki perustuu siihen, mitä ollaan yhdessä sovittu että sanktiot tulevat ja poikkeamia ei hyväksytä ja viime kädessä kyse on hallituspuolueiden välisestä luottamuksesta.

Orpon mukaan kyseessä on vakava paikka.

– Ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Ja jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen.

Adlercreutz: Puolueet ovat sitoutuneet noudattamaan sanktiolinjaa

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo hallituksen sopineen, että asiattomista puheista tulee jatkossa seuraamuksia. Kyseessä on Adlercreutzin mukaan uusi asia ja merkittävä muutos edelliseen.

Puolueet ovat sitoutuneet noudattamaan sanktiolinjaa, hän sanoi saapuessaan Smolnan budjettineuvotteluihin.

Juttua päivitetty 02.09.25 kello 09.18 Adlercreutzin kommenteilla.