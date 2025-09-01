Sofia Virta valmis uuteen keskusteluun Keskisarjan kanssa – oppositio kritisoi hallitusta

Vihreiden Virta katsoo, että hallitukselta puuttuu arvojohtajuus eikä hän usko ihmisten luottavan hallituksen kykyyn muuttaa suuntaa. Virta kommentoi asiaa hallituksen maanantaisen tiedotustilaisuuden tiimoilta.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ei tyydy hallituksen selityksiin maahanmuuttokeskustelusta. Hän on valmis uuteen televisioituun keskusteluun Teemu Keskisarjan kanssa.

– Jos hallitus on nyt koko päivän asiasta keskusteltuaan täysin valmis luottamaan riveihinsä, niin se on varmaan valmis päästämään Keskisarjan uudelleen televisioon puhumaan kanssani maahanmuutosta, Virta kommentoi puolueen julkaisemassa tiedotteessa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi hallituksen olleen tänään vakavien ja "perustavaa laatua olevien kysymysten" äärellä.

Hallituksen budjettiriihi alkoi tänään keskustelulla siitä, millainen kielenkäyttö on hallituspuolueen edustajille sopivaa ja millainen ei. Ministerit kertoivat keskustelunsa tuloksista tiedotustilaisuudessa.

Keskustelu oli kuitenkin Orpon mukaan hyvin rakentavaa, avointa ja "hyvin pudistavaa".

Yhdenvertaisuus on Orpon mukaan kokoomukselle tärkeä asia, mutta maahanmuutosta saa puhua myös kriittisesti. Jokaisen ihmisarvoa on kuitenkin kunnioitettava puheissa.

– Hallitus ei hyväksy puhetta, joka alentaa ihmisarvoa, Orpo kommentoi tilaisuuden aluksi.

"Kokoomus ja RKP päästävät perussuomalaiset taas kuin koiran veräjästä"

Virran mukaan hallitus toistaa samoja puheita vuodesta toiseen ilman todellisia muutoksia. Hän arvostelee puolueen tiedotteessa erityisesti kokoomusta ja RKP:tä siitä, että ne päästävät perussuomalaiset "kuin koiran veräjästä".

Virta katsoo, että hallitukselta puuttuu arvojohtajuus. Hän ei usko ihmisten luottavan hallituksen kykyyn muuttaa suuntaa.

– Tältä näyttää, kun hallituksessa ei ole arvojohtajaa. Kokoomus ja RKP päästävät perussuomalaiset taas kuin koiran veräjästä – ja miksi? Tuskin siitä ilosta, että pääsevät huomenna todennäköisesti leikkaamaan juuri maahanmuutosta tai koulutuksesta perussuomalaisten paineesta. Hallitus ei ole pääsemässä yhteenkään tavoitteeseensa ja silti perussuomalaisten ideologian annetaan kukkia, Virta sanoo.

Lisäksi hän huomauttaa, ettei valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) pahoittelu ole riittävä ilman aitoa anteeksipyyntöä ja käyttäytymisen muutosta.

– Valtiovarainministeri Purra sanoi olevansa pahoillaan siitä, että hallitus on tässä tilanteessa. Se on aika eri asia kuin olla pahoillaan omista ja muiden puolueensa edustajien puheista. Ei riitä olla pahoillaan ihmisten reaktiosta, jos ei oikeasti pysty pyytämään anteeksi omaa käytöstään ja luvata korjata sitä, Virta sanoo.

Riikka Purra sanoi tiedotustilaisuudessa olevansa pahoillaan tilanteessa, jossa epäillään perussuomalaisten kykyä sitoutua yhdenvertaisuustiedonantoon.

Hänen mukaansa perussuomalaiset on sitoutunut siihen.

– Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita, ja ihmisarvo on jakamaton. Tämä on meille täysin selvää. Hallituksen linja on jaettu ja se on ymmärretty. Purra sanoi.

Tiedotustilaisuutta paikan päällä seuranneen MTV Uutisten politiikan toimittajan Juha Kaijan mukaan hallituksen linjausten konkreettiset seuraukset ovat yhä epäselviä.

Hän tähdentää esimerkiksi sitä, että Teemu Keskisarjalle mahdollisesti tulevia seurauksia ei kerrottu.

Oppositiosta kritiikkiä hallitukselle

Kansanedustaja Matias Mäkynen (SDP) arvosteli hallituksen neuvotteluja ja niiden lopputulemaa viestipalvelu X:ssä.

– Nelikko istui päivän ”neuvottelemassa” päätyäkseen ei mihinkään. Ainut tarkoitus tälle surkealle näytelmälle oli esittää, että persujen puheilla olisi hallituskumppaneille mitään väliä. Ei ole, mutta istutaan päivä neukkarissa, että joku edes luulisi niin, Mäkynen sanoo.

Myös Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela otti kantaa viestipalvelu X:ssä päivän tapahtumiin.

– Hallituksen rasismikeskustelun lopputulema: ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen.” Eihän tätä voi käsikirjoittaa. Kvartetti soi ilmiselvästi tritonuksessa, Koskela sanoo.