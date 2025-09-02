Orpo linjasi rasismista – yksi kysymys edelleen auki

Vieläkään ei tiedetä, mitkä Orpon hallituksen rasismilinjauksen mukaiset sanktiot ovat, sanoo MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg.

Perussuomalaisten maahanmuuttopuheiden jälkeen pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi eilen, että hallituksessa olisi sovittu, että jatkossa hallituspuolueen kansanedustajien mahdollisista rasistista puheista tulee seuraamuksia.

Orpon mukaan kyseessä on vakava paikka.

– Ollaan tehty nyt niin selkeät toimintamallit näiden kokemusten opettamana, että niiden puitteissa meillä on nyt edellytykset toimia ja vaatia eduskuntaryhmiä toimimaan. Ja jos näin ei toimita, hallitus ei ole toimintakykyinen, hän totesi tiistaiaamuna matkalla budjettiriiheen.

Konkretia edelleen mysteeri

MTV Uutisten politiikan toimittaja Antonia Berg toteaa, että oikeastaan vieläkään ei tiedetä, mitkä ne konkreettiset seuraukset tästä kaikesta ovat, jos vastaavanlaista kyseenalaista kielenkäyttöä tapahtuu uudelleen.

Orpo ilmaisi hyvin painokkaasti, että sanktioita tulee ja että tämä on nyt rinnastettavissa hallitusohjelmaan,

– Hänen mukaansa se on yhtä kuin rikkoisi hallitusohjelman kirjauksia ja se on vakava asia hallituksessa.

Berg arvioi, että Orpo näkee tämän todella vakavana. Toisaalta perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi aiemmin Helsingin Sanomille, että hänen näkemyksensä mukaan se on eduskuntapuolueen oma asia eivätkä nämä sanktiot ole niin selkeät.

Bergin mukaan viestintää voisi luonnehtia melko sekavaksi.

Voiko hallitus kaatua tähän kohuun? Entä miten tämä kohuu jakaa puolueita? Katso koko analyysi yllä olevalta videolta.

