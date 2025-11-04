Hallitus helpottaa potkujen antamista vähentääkseen yritysten riskejä. Työllisyyden kasvusta ei ole varmuutta. Kansanedustajat Miko Bergbom ja Timo Furuholm väittelivät Eduskunnan takahuone -ohjelmassa uudistuksesta.

Työntekijöiden irtisanominen on helpottumassa. Jatkossa henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää pelkkä asiallinen syy, kun ennen potkuihin on vaadittu asiallinen ja painava syy.

Perussuomalaisten kansanedustaja Miko Bergbomin mukaan uudistus palvelee etenkin pieniä yrityksiä, joilla yksikin virherekrytointi voi pahimmassa tapauksessa johtaa konkurssiin.

– Halutaan luoda etenkin pienille yrityksille varmuutta ja rohkeutta siihen, että hei, uskallatte palkata työntekijän ja lähteä kasvamaan, eikä teidän tarvitse pelätä sitä, että jos jotain pahaa tapahtuu, ette pääsisi hänestä eroon, Bergbom perustelee Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kysyy, miksi hallituksen pitää tehdä uudistus tälläkin kertaa niin, että juuri työntekijäpuolen suojaa heikennetään.

– En ymmärrä, mihin ongelmaan tällä vastataan. Tälle ei ole laskettu isoja työllisyysvaikutuksia ja Suomessa irtisanomissuoja ei ole mitenkään valtavan korkea, Furuholm argumentoi.

"Palaute Suomen Yrittäjiltä on positiivinen"

Hallitus on halunnut helpottaa irtisanomista ja antaa näin kädenojennuksen yrittäjille juuri siksi, että nämä voisivat palkata työntekijöitä nykyistä rohkeammin.