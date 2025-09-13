Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että sotilasliitto Naton ilmoittama Itä-Euroopan puolustuksen vahvistaminen koskee myös Suomea.

Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi perjantaina, että Nato-maiden Itä-Euroopan puolustuksen vahvistamisprojektiin resursseja tarjoavat muun muassa Britannia, Ranska, Saksa ja Tanska.

Orpo sanoi, että projektin myötä Naton voimaa ja valvontaa vahvistetaan erityisesti Puolan ja Baltian alueella.

– Tämä tarkoittaa kuitenkin koko Venäjän rajaa, myös "High North", eli tarkoittaa myös Suomea. Eli kyllä me olemme suunnittelussa mukana ja katsomme tämän koko itäisen laidan puolustuksen vahvistamista.

"Suomalaisten ei tarvitse olla huolissaan"

Orpo sanoi myös, ettei suomalaisilla ole syytä huoleen, vaikka venäläisdroonit tekivät ilmatilaloukkauksen Puolassa aiemmin tällä viikolla.

– Meihin ei kohdistu mitään suoraa uhkaa, Orpo sanoi.

Hän huomautti, että Puola on Valko-Venäjän rajalla, tärkeä kauttakulkumaa avulle Ukrainaan ja taisteluita käydään aivan Puolan rajan tuntumassa.

– Me emme ole siinä niin lähialueella. Sen lisäksi meillä on oikeasti maailman parhaimmat viranomaiset, jotka ovat 24/7 hereillä, ja me olemme hyvin varautuneet. Ei suomalaisten tarvitse olla huolissaan, Orpo sanoi.