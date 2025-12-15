Oppositiosta nostettiin asia esiin eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että perussuomalaisten kansanedustajien silmienvenyttelykuvat ovat olleet jossain määrin isänmaalle vahingollisia.
Perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he venyttävät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan. Tapaus on aiheuttanut reaktioita myös ulkomailla.
Asiaan kysyivät pääministerin kantaa useat opposition kansanedustajat maanantaina eduskunnan budjettikäsittelyn yhteydessä.
– Minusta se on typerää, ajattelematonta, se ei kuulu Suomeen. Se loukkaa ihmisiä, Orpo vastasi.
-- Yhtäkään ihmistä ei saa arvostella hänen syntyperänsä, taustansa, hänen erityispiirteidensä vuoksi. Se ei yksinkertaisesti kuulu Suomeen.