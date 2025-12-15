Juuri nyt Avaa

-- Yhtäkään ihmistä ei saa arvostella hänen syntyperänsä, taustansa, hänen erityispiirteidensä vuoksi. Se ei yksinkertaisesti kuulu Suomeen.

– Minusta se on typerää, ajattelematonta, se ei kuulu Suomeen. Se loukkaa ihmisiä, Orpo vastasi.

Perussuomalaiset poliitikot ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he venyttävät silmiään vinoon. Tämä on perinteisesti tulkittu rasistiseksi eleeksi aasialaisia kohtaan. Tapaus on aiheuttanut reaktioita myös ulkomailla.

Kuinka paljon vahinkoa rasistiset naamanvääntelyt ovat aiheuttaneet Suomen maineelle Japanissa? Enemmän kuin luulemmekaan, kertoo Aasian tutkimuksen dosentti MTV:lle.

Yhdessä sovitut linjaukset huomioitava

– Tässä päätöksessä pitää huomioida ne linjaukset, mihin me olemme yhdessä sitoutuneet, Orpo totesi.