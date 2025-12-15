Lohjan ja Salon kaupunginvaltuustot hyväksyivät Länsiradan osakassopimuksen.
Salon ja Lohjan kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet Länsirataa koskevan osakassopimuksen.
Asiasta äänestettiin molempien kaupunkien valtuustoissa useiden tuntien keskustelun jälkeen.
Sekä Lohjan että Salon kaupunginvaltuustot hyväksyivät osakasopimuksen äänin 32–19.
Salon kaupunginvaltuusto äänesti ensin siitä, pitäisikö Länsiradasta järjestää kansanäänestys kuntalaisaloitteen vaatimuksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen, ettei kansanäänestystä järjestetä.
Neuvottelut jatkuvat
Aiemmin Länsiradan osakaskunnista Espoo, Turku ja Vihti ovat jo hyväksyneet osakassopimukset. Kirkkonummen kunnanvaltuusto puolestaan hylkäsi sopimuksen, eikä siten osallistu Länsiradan kustannuksiin.
Osakassopimukseen on kirjattu, että Kirkkonummen osuus rahoitussitoumuksesta on 15 miljoonaa euroa. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kommentoi aiemmin HBL:lle, ettei osakassopimus ole enää kaikilta osin voimassa. Tänään Ranne kommentoi, että neuvotteluja osakkaiden kanssa jatketaan, kun kaikki kunnat ovat tehneet päätöksensä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan sanoi viime viikolla, että hanke etenee, mutta juna ajaa Kirkkonummen ohi.