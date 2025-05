Näin Trumpin Suomi-lausuntoa on tulkittu USA:ssa

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Suomi-lausunto on tulkittu USA:ssa lupauksena tuesta, kertoo kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Tuoreiden satelliittikuvien perusteella Venäjä on varustanut merkittävästi tukikohtiaan Suomen ja Norjan vastaisilla rajoillaan, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Artikkelin mukaan Suomen itärajan tuntumaan on tuotu muun muassa telttoja sekä varastorakennuksia sotilasajoneuvoja ja lentokoneita varten.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump otti asiaan kantaa myöhään eilen tiistaina Suomen aikaa Valkoisessa talossa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Tilaisuus käsitteli varsinaisesti Golden Dome eli Kultakupoli-nimellä kulkevaa USA:n ohjuspuolustusjärjestelmää.

Trump totesi, ettei hän ole huolissaan Venäjän toiminnasta itärajalla. Trump myös totesi, että Suomi ja Norja ovat, ja tulevat olemaan, turvassa.

"Viesti Venäjälle"

Trumpin lausuntoa on tulkittu USA:ssa tuen osoituksena pohjolan maille, Karppinen kertoo.

– Sitä on tulkittu niin, että se lähettää suoran viestin Venäjälle siitä, että Yhdysvallat ottaa liittolaistensa Suomen ja Norjan, ja koko arktisen alueen turvallisuuden vakavasti.

Tulkinnan mukaan Trump korosti samalla sitä, että USA noudattaisi mahdollisessa uhkatilanteessa Naton viidettä artiklaa. Se määrittää jäsenvaltioiden velvoitteen puolustaa muita jäsenvaltioita.

– Ja sehän on aina helpottavaa kuulla sotilasliitossa, jossa Trumpin aiempien kommenttien perusteella on herännyt huolta asiasta.

– Trump on vihjannut, että sellaisia Nato-maita, jotka eivät laita tarpeeksi rahaa puolustusbudjettiin, ei suojeltaisi. Suomi ja Norjahan laittavat ja Trump korosti, että nämä kaksi maata pysyvät kyllä turvassa.