Harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua.
Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoi perjantaina, että Nato aikoo vahvistaa Itä-Euroopan puolustusta.
Puolustusvoimien entinen komentaja, kansanedustaja Jarmo Lindberg arvioi, että tämä tulee todennäköisesti lisäämään tutkavalvontaa, hävittäjäpäivystystä ja ilmatorjuntaa.
– Rutte mainitsi vielä uudesta droonivastaisesta teknologiasta, että aika näyttää, mitä kaikkea on, Lindberg sanoo.
Itä-Euroopan puolustusta päätettiin vahvistaa sen jälkeen, kun Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla Venäjän yöllisen hyökkäyksen yhteydessä keskiviikon vastaisena yönä.
Puolan mukaan yhteensä 19 venäläistä droonia loukkasi maan ilmatilaa. Lindbergin mukaan droonit voivat harhautua Puolan tai vaikka jonkun toisen Nato-maan ilmatilaan vahingossakin.
– Tietysti ne voivat, kun niitä lauotaan Ukrainaan satamäärin. Mutta se, että niitä tulee parikymmentä kerralla, niin on kyllä vaikea uskoa pelkäksi vahingoksi, sanoo Lindberg.
Venäjä käynnisti sotaharjoituksen
Valko-Venäjällä käynnistyi perjantaina Venäjän kanssa järjestettävä yhteinen Zapad 2025 -sotaharjoitus.
Neljän vuoden välein järjestettävä harjoitus sisältää tänä vuonna myös ydinasekelpoisilla ohjuksilla harjoittelua.
Lindbergin mukaan kannattaa seurata, että kuinka hyökkäyksellistä Venäjän konkreettinen toiminta on.
– Ydinaseiden käyttöä saatetaan harjoitella, ja lisäksi on mainittu uuden ballistisen Oreshnik-ohjuksen testaus. Ne ovat ehkä asioita, joita kannattaa seurata.