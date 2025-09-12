Asiasta kertoi Naton pääsihteeri Rutte perjantaina.
Naton pääsihteeri Mark Rutte ja Naton Euroopan joukkojen komentaja kenraaliluutnantti Alexus Grynkewich pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden perjantaina.
Rutte sanoi tiedotustilaisuudessa, että Nato käynnistää "Eastern Sentry" -ohjelman vahvistaakseen itäistä sivustaansa.
Ohjelmaan osallistuu joukkoja muun muassa Tanskasta, Ranskasta, Britanniasta, Saksasta.
Naton Euroopan joukkojen komentaja Grynkewich sanoo, että maa- ja ilmapuolustusta tullaan kehittämään ja Nato-maiden välistä tiedonvaihtoa lisätään.
Grynkewich sanoi myös, että Nato tulee jatkossakin puolustamaan jokaista senttimetriä alueellaan. Hän sanoi antaneensa tänään määräyksen ohjelman aloittamisesta.
Grynkewichin mukaan ohjelma tulee suojelemaan koko itäistä sivustaa.
Rutten mukaan venäläisdroonien Puolassa tekemien ilmatilanloukkausten tarkoituksellisuus on vielä tarkastelussa.