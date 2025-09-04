Oregonissa pidetään lehmät turvassa rock-musiikilla – näin tekniikka pelittää

Yhdysvaltojen länsirannikolla on otettu käyttöön täysin uudenlaiset keinot karjan suojelemiseksi susilta.
Oregonissa sekä sen naapuriosavaltioissa on jo pitkään painittu petoeläinongelmien kanssa. Erityisesti harmaasudet ovat tappaneet alueella paljon lehmiä.
Nyt paikallisilla maatiloilla on ruvettu hyödyntämään kaiuttimilla varustettuja droneja, joista on soitettu esimerkiksi musiikkia, elokuvien pätkiä ja ihmisten ääniä estääkseen susia tappamasta karjaa.
Muun muassa AC/DC:n Thunderstruck-kappale on todettu varsin tehokkaaksi susien karkotuskeinoksi.
Idea lähti alun perin Yhdysvaltain maatalousministeriön eläinterveysviraston tutkijoilta, jotka päättivät alkaa seuraamaan susia lämpökameroilla varustetuilla droneilla. Nyt kun drone havaitsee saalistajan, se alkaa soittamaan valmiiksi ladattuja musiikki- ja ääniklippejä.
Katso yllä olevalta videolta, miten tekniikka toimii!