Virginiassa mekastaneen "Trashed panda" -pesukarhun tapaus on noussut viraalihitiksi.
Yhdysvalloissa Virginiassa alkoholimyymälän hyllyillä humalassa riehunutta pesukarhua epäillään nyt muista, jo aiemmin tapahtuneista rikoksista.
Paikallinen eläinsuojeluviranomainen uskoo saman pesukarhun murtautuneen jo ennen alkoholinhuuruista keikkaansa läheisen karate-kerhon tiloihin. Pesukarhun epäillään tunkeutuneen myös paikalliseen virastorakennukseen pikkupurtavien perässä. Erikoisesta rikosvyyhdistä uutisoi BBC.
Koko vyyhti sai alkunsa, kun ”Trashed panda” -lempinimen saanut pesukarhu löydettiin sammuneena Ashlandissa sijaitsevan alkoholimyymälän WC-tiloista kiitospäivän jälkeen. Ennen sammumistaan pesukarhu oli pistänyt ranttaliksi myymälän tiloissa. Pulloja oli myymälän lattialla särkyneinä hujan hajan. Humalastaan selviydyttyään pesukarhu vapautettiin takaisin luontoon.
Viranomaisen mukaan on mahdollista, että aiemmat murtautumistapaukset ovat jonkun toisen pesukarhun tekosia. ”Trashed panda” on kuitenkin pääepäiltynä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan ruokaa asutuksen liepeiltä etsivät pesukarhut ovat alkaneet tottua oleskeluun ihmisten läheisyydessä.