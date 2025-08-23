Suuri navetta roihusi Kuortaneella: Osa lehmistä jäi liekkeihin

Julkaistu 29 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Jari Heikkilä

jari.heikkila@mtv.fi

Etelä-Pohjanmaalla Kuortaneella on sammutettu noin 800 neliömetrin kokoisen navettarakennuksen paloa.

Paikalle sammutustehtäviin hälytettiin kolmetoista pelastuslaitoksen yksikköä.

Päivystävä palomestari Joona Övermark kertoo MTV Uutisille, että talon asukkaat olivat havainneet palon. Tässä vaiheessa palo oli jo ehtinyt levitä laajalle alueelle.

– Navetassa oli satakunta lehmää, joista isäntä sai pois suurimman osan palavasta rakennuksesta. Joitakin lehmiä jäi kuitenkin rakennukseen, Övermark kertoo.

Navettarakennus tuhoutui palossa ja paikalla on nyt käynnissä jälkisammutustoiminta.

Övermarkin mukaan palo oli vaarassa levitä asuinrakennukseenkin, mutta tämä saatiin estettyä.

Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Övermark kertoo, että tässä vaiheessa ei ole tietoa palon syttymissyystä.

