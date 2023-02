Täydellinen vakoilulaite ihmiskunnalle? Amerikkalaistutkijat valmistivat kuolleista linnuista "zombie-droneja"

Meistä jokainen on varmasti nähnyt täytettyjä lintuja, joita on tehty erilaisiksi esineiksi ja koristeiksi näyttelyihin ja hyllyjen päälle.

Yhdysvaltalainen New Mexico Tech -tutkimustiimi on keksinyt käyttää kuolleiden lintujen ruumiinosia nyt johonkin hyödyllisempään: drone-lennokkien kehittämiseen.

New Mexico Tech on tutkinut lintujen käyttäytymistä, ja aerodynamiikkaa. Yksi isoimmista tavoittesta on tehdä niistä mahdollisimman äänettömiä.