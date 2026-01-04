Oppositiojohtajat toivovat Suomelta selkeitä linjavetoja.

Yhdysvallat sieppasi Venezuelan presidentin Nicolás Maduron sekä tämän puolison ja kuljetti heidät myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa Yhdysvaltain New Yorkiin.

Presidentti Alexander Stubb kommentoi sunnuntaina iltapäivällä tilannetta, eikä suoraan tuominnut Yhdysvaltoja. Stubb painotti, että Venezuelan vaalit olivat epärehelliset.

– Nicolás Maduron hallinto on jo pitkään ollut vailla legitimiteettiä. Vaalit vuonna 2024 olivat räikeän epärehelliset. Suomi on tämän osana Euroopan unionia todennut. EU on myös asettanut pakotteita Venezuelalle, Stubb kommentoi.

– Kaikilla valtioilla on kuitenkin vastuu kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja toimia sen mukaisesti. Tämän periaatteen säilyminen on Suomen intresseissä. Se on ulkopolitiikkamme kulmakivi, Stubb jatkoi.

Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi tilannetta aiemmin lauantaina. Valtosen viesti oli pitkälti yhteneväinen presidentin myöhempään lausuntoon.

– Suomi on osana Euroopan unionia jo aiemmin todennut, että Nicolás Maduron hallinto on vailla legitimiteettiä. EU on johdonmukaisesti tukenut maan rauhanomaista, demokraattista kehitystä, Valtonen kirjoitti.

Oppositiojohtajat penäävät linjavetoja

Oppositiopuolueiden puheenjohtajat Antti Lindtman (sd.) ja Minja Koskela (vas.) kommentoivat tilannetta omilla X-tileillään.

Lindtman toivoo kirjoituksessaan, että Suomi selväsanaisesti puolustaa kansainvälistä oikeutta ja sopimusjärjestelmää. Koskela on julkaisuissaan samoilla linjoilla.

– Yhdysvaltojen asema maailmanpolitiikassa on niin keskeinen, että on erityisen tärkeää, että myös USA sitoutuu kansainvälisen sopimusjärjestelmän kunnioittamiseen ja puolustamiseen, Lindtman kirjoittaa julkaisussaan.

Koskela kirjoittaa, että Suomella on ollut yli vuorokausi aikaa todeta, että Yhdysvaltain isku oli "kv-oikeuden vastainen"

Lindtman jatkaa, että EU-maiden tulisi toimia nopeasti ja muodostaa yhteinen linja demokraattisen linjan tukemiseen Venezuelassa.

– Jos jokainen maa ottaa lain omiin käsiin, on seurauksena vahvempien valta, ja se ei ole Suomen tapaisen pienen maan etu.