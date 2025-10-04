10:54Katso lisäksi video: Tutkija Timo R. Stewart vastaa kysymykseen, mistä Palestiinan ja Israelin konfliktissa on kyse
Julkaistu 42 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
Ulkopoliittisen instituutin Olli Ruohomäen mukaan nyt "pitää takoa, kun rauta on kuumaa".
Äärijärjestö Hamasin pelikortit on käytetty, arvioi asiantuntija.
– Jos Hamas vielä kaivautuu niin sanotusti poteroihin eikä suostu etenemään rauhansuunnitelman mukaisesti, sillä ei ole mitään tulevaisuutta Gazassa, sanoo vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki Ulkopoliittisesta instituutista.
Hamas kertoi perjantai-iltana, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Samalla Hamas kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista välittäjien avustuksella.
Hamasin joutuminen selkä seinää vasten johtuu Ruohomäen mukaan merkittäviltä osin siitä, että naapurusto on tehnyt selväksi, ettei sillä ole sijaa Gazan tulevaisuudessa. Naapurustolla hän viittaa Persianlahden maihin ja Turkkiin.
Toisekseen Hamasin tilanteeseen vaikuttaa Ruohomäen mukaan Trumpin antama ukaasi. Trump antoi äärijärjestölle sunnuntai-iltaan asti aikaa hyväksyä Trumpin ehdotuksen siitä, miten Gazaan saataisiin rauha. Trump myös kirjoitti, että jos Hamas ei hyväksy ehdotusta "helvetti pääsee irti".
Kolmanneksi Israelin asevoimat ovat tappaneet merkittävän määrän Hamasin aseellisen siiven komentajia.
– Siinä on koko joukko taustalla olevia tekijöitä, jotka ovat johtaneet siihen tilanteeseen, että Hamasin pelikortit on jokseenkin käytetty.
"Herkkä vaihe"
Suunnitelman mukainen Israelin vetäytyminen ja panttivankien vapauttaminen samanaikaisesti on monimutkainen koreografia, Ruohomäki arvioi.
– Tämä on hyvin herkkä vaihe.
Samalla alueen turvallisuustilanne täytyisi pitää vakaana, ja tähän tarvitaan ulkopuolisia joukkoja.
Ruohomäki ei usko, että mitkään varteenotettavat tahot haluaisivat Israelissakaan kuitenkaan jatkaa sotaa. Hän lisää, että aina löytyy sellaisia tahoja, jotka voivat koettaa pilata kaiken. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi Hamasin aseellisen siiven kovan linjan toimijat tai tietyt Israelin äärioikeistoon kuuluvat tahot.