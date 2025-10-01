Hamas ei voi sivuuttaa Trumpin rauhansuunnitelmaa, tai voi, mutta tuhoisin seurauksin, arvioivat asiantuntijat.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin laatima rauhansuunnitelma Gazan sodan päättämiseksi on saanut laajaa kannatusta ympäri maailman. Suunnitelmaa tukevat niin Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, Venäjän Kreml kuin myös Suomen poliittinen johto.

Rauhansuunnitelmassa ehdotetaan 20 kohtaa, muun muassa välitöntä tulitaukoa, Hamasin aseista riisumista, kaikkien panttivankien vapauttamista 72 tunnin sisällä ja Israelin vaiheittaista vetäytymistä Gazasta. Suunnitelman mukaan Trump itse johtaisi Gazan väliaikaishallintoa.

Hamas ei voi sivuuttaa suunnitelmaa

Trump sanoi tiistaina antaneensa kolmesta neljään päivää aikaa Hamasille vastata suunnitelmaan. Jos Hamas ei suostu rauhanehtoihin, Trumpin mukaan Hamas kohtaa surullisen lopun.

Rauhansuunnitelmaa tarkasteltiin myös Huomenta Suomessa SDP:n kansanedustajan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Johannes Koskisen sekä vihreiden kansanedustajan ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenen Pekka Haaviston voimin.

Haavisto lähtee siitä tosiseikasta, että nyt pöydällä oleva Trumpin rauhansuunnitelma on ainut pöydällä oleva rauhansuunnitelma. Toinen seikka on se, että suunnitelmaa ovat tukeneet Hamasille tärkeät maat, kuten Qatar, Egypti sekä Turkki. Niin ollen Hamas ei voi vain sivuuttaa suunnitelmaa, arvioi Haavisto.

– Varmasti vakava harkinnan paikka Hamasille. Muuta ei ole tarjolla, hän toistaa.

Tai on tarjolla: Israel jatkaa Hamasin metsästystä siihen asti, että se tuhoutuu kokonaan. Tämä vaihtoehto tarkoittaisi Gazan sodan ja siviilien humanitaarisen kriisin jatkumista.

Trumpin suunnitelmassa Hamasille ei ole määritelty minkäänlaista roolia Gazan uudessa hallinnossa – "ei suoraan, eikä mutkan kautta", kuten Haavisto asian muotoilee.

Koskinen huomauttaa kuitenkin, että tyypillisesti alueen äärijärjestöt ovat ulkomailta johdettuja, joten tiedossa ei ole, kuinka laaja on se verkosto, joka jäisi jäljelle, vaikka Hamas tuhottaisiin Gazassa kokonaan.

– Riittää tehtävää tulevaisuudessa. Pitäisin enemmänkin kuin fifty-sixty-mahdollisuuksia siihen, että lähiaikoina [suunnitelman] ensimmäinen vaihe saadaan liikkeelle.

Trumpin suunnitelmassa uutta aiempiin suunnitelmiin verrattuna ovat Koskisen mukaan juuri kohdat Hamasin aseistariisunnasta sekä väliaikaishallinnosta.

Ilman Hamasin suostumusta suunnitelmaa ei voida edistää, uskoo Haavisto.

– Tärkeää tässä suunnitelmassa on se, että kuitenkin Israeliakin pitää jollakin tavalla kontrolloida. Ja Yhdysvallat on se taho, joka siihen pystyy, Haavisto sanoo.