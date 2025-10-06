Pekka Haaviston mukaan tällä Israelin ja Hamasin välisissä neuvotteluissa on askelmerkkejä pysyvämpään rauhaan.

Israelin ja äärijärjestö Hamasin väliset epäsuorat rauhanneuvottelut jatkuivat maanantaina alkuillasta Egyptin Sharm el-Sheikhissä.

Kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) arvioi MTV Uutisille, miltä näyttävät onnistumismahdollisuudet tällä neuvottelukierroksella.

– Trumpin 20-kohtainen rauhansuunnitelmahan on oikeastaan ainoa rauhansuunnitelma, joka on olemassa. Sen mukana rauhanneuvottelut seisovat tai kaatuvat, hän sanoo.

Haavisto uskoo, että presidentti Trump on suunnitelmaa valmistellessaan ollut tiiviissä yhteistyössä arabimaiden kanssa.

– Siinä on varmaan tietyssä mielessä myös arabimaiden ääni mukana.

Haavisto arvioi, että suunnitelmassa ovat avainasiat, mutta se on myös hyvin väljä, varsinkin tulevaisuuden asioiden osalta.

– Lähitulevaisuuden asiat ovat siinä selkeästi, mutta vähänkin pidempi aikaväli eli minkälaiseksi palestiinalaishallinto esimerkiksi muodostuu, on vielä hämärän alla.

Panttivankikysymys keskeinen

Suunnitelmassa Hamasin ottamien, yhä jäljellä olevien panttivankien vapauttaminen on nostettu hyvin keskeiseen asemaan.

Haavisto arvioi, että panttivankikysymys voi Israelille se kaikkien tärkein, myöskin sisäpoliittinen kysymys.

Pääministeri Benjamin Netanjahua kohtaan on järjestetty valtavia mielenosoituksia siitä, että panttivankien henkeä ei saisi vaarantaa ja että heidät pitäisi saada nopeasti vapaaksi.

– Sotatoimet ovat varmasti hidastaneet panttivankien vapautusta ja luoneet uhan, että heille tapahtuu jotain sotatoimien keskellä, Haavisto arvioi.

– Israelilla on varmasti kovat paineet siinä, että panttivankien vapautus onnistuisi.

Israelilaisia panttivankeja vastaan Israel vapauttaisi puolestaan hallussaan olevia palestiinalaisvankeja.

– Taidetaan puhua 250 elinkautisvangista ja noin 1700 pidätetystä palestiinalaisesta.

– Onhan se tietynlainen voitto palestiinalaisille, jos nämä saadaan vaihtokaupan tuloksena vapaaksi.

Rauhansopimuksen elementtejä löytyy

Aiemmalla neuvottelukierroksella saatiin tulitauko, jonka aikana enemmän humanitaarista apua vietiin Gazaan.

Haavisto arvioi, että tällä kertaa on olemassa elementtejä rauhansopimusta ajatellen.

Yksi niistä ovat kansainväliset stabilisaatiojoukot, jotka valvoisivat Hamasin aseistariisuntaa. Ne voisivat mahdollistaa Israelin aseellisen vetäytymisen Gazasta.

Haavisto arvioi, että kenties myös alueen järjestyksenpito voisi tulevaisuudessa näiden joukkojen tukemana siirtyä palestiinalaispoliisille.

Lisäksi on suunniteltu hallintoa, jossa olisi mukana palestiinalaisia teknokraatteja ja kansainvälisiä tahoja.

– Kyllä tässä askelmerkkejä on pysyvämpäänkin rauhaan, mutta Hamas on ollut hyvin varovainen sanoessaan mitään esimerkiksi omasta aseistariisunnastaan. Luulen, että sitä vastassa on kysymys, milloin Israel vetäytyisi ja miten.

– Voi olla, että ne ovat niitä vaikeimpia kysymyksiä.

Trump pisti kovimmat neuvottelijansa peliin

Entä miten tärkeää Trumpille on onnistuminen näissä neuvotteluissa, kun hänen oma nimensä on rauhansuunnitelman otsikossa?

Haaviston mukaan asiaa voi tarkastella myös niin, että Trump on haluttu pitää muiden toimesta mukana.

Arabimaita vakuuttanee enemmän se, että Yhdysvallat on takuumiehenä ja pystyy vaikuttamaan tarvittaessa Israeliinkin. Israelin puolestaan on helpompi olla prosessissa mukana, kun Yhdysvallatkin on.

– Tässä mielessä Trumpin rooli on aivan olennainen.

Haaviston mukaan painetta onnistumiseen on. Trump on lähettänyt paikalle kovimmat neuvottelutykkinsä, diplomaatti Steve Witkoffin ja neuvonantaja Jared Kushnerin.

Monet ovat pohtineet, antaako tämä pontta palestiinalaisvaltion synnylle, kahden valtion mallille.

Haaviston mukaan rauhansuunnitelmassa on maininta palestiinalaisosapuolten toivomuksesta, että aikanaan järjestettäisiin alue kahden valtion mallin pohjalle.

Näin pitkällä Trumpin suunnitelmassa ei kuitenkaan Haaviston mukaan olla.

– Paljon on tekemistä ennen kuin ollaan siellä asti.