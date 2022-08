Jari-Matti Latvala haluaa vielä kerran MM-rallinäyttämölle – "Se olisi saatava täyteen"

– En ole ajanut yhtään rallia uuden teknologian autolla ja haaveena olisi päästä ajamaan sellaisella yksi kisa, Latvala viittaa nykyisiin Rally1-luokituksen hybridikilpureihin, joilla on ajettu MM-sarjan pääluokassa tämän vuoden alusta lähtien.

– Esimerkiksi kahden vuoden päästä se voisi olla mahdollista, kun autoja on enemmän. Silloin se olisi realistisempaa, Latvala arvioi.

Toyota on ollut iskussa tällä kaudella uudella Rally1-autollaan. Tallin suomalaistähti Kalle Rovanperä on voittanut kauden yhdeksästä osakilpailusta peräti viisi ja johtaa ylivoimaisesti MM-sarjaa. Lisäksi Toyotalla on selvä johto valmistajien MM-sarjassa.