Heivasiko WRC-rallitiimi kuljettajansa lopullisesti? Tallipomo reagoi nyt huhuihin

Fourmaux on epäonnistunut pahasti tällä kaudella. Kauden yhdeksässä kilpailussa hän on päässyt maaliin vain viidessä. MM-pisteitä Fourmaux’n tilille on kertynyt ainoastaan yhdeksän – vähemmän kuin esimerkiksi WRC2-luokassa kisaaville Andreas Mikkelsenille ja Yohan Rosselille.