"Onko tämä se piinaava asia Rovanperälle?"– MM-rallissa nyt armoton mittatikku

Toyotan Sebastien Ogier nousee MTV Urheilun asiantuntijoiden analyysissä hienoisesti suurimmaksi mestarisuosikiksi MM-rallikauden loppusuoralle.

Ogier osoitti jälleen suoritusvarmuutensa ja vauhtinsa voittamalla Paraguayn uutuuskisan. Kauden saldo on mykistävä: Neljä voittoa, kaksi kakkossijaa ja yksi kolmostila.

Ranskalainen aloitti kauden osa-aikaisena kuljettajana ja jätti aiemmin kolme kisaa väliin, mutta on nyt ilmoittanut tavoittelevansa yhdeksättä MM-titteliään.

Asiantuntija Riku Tahkon mielestä Ogier onkin ykkössuosikki mestariksi, kun ajamatta on vielä Chilen sorakisa, Keski-Euroopan sekä Japanin asvalttirallit sekä uutuuskilpailu Saudi-Arabian soralla.

– Kova suoritustaso tällä hetkellä, vaikea voitettava. Ja minkä Kalle Rovanperäkin nosti esiin Paraguayssa, Ogier on äärimmäisen hyvä kuski pitämään huolta renkaista, Tahko linjaa.

MM-tilanne on tiukka: Elfyn Evansilla on 198 pistettä, Rovanperällä 191, Ogierilla 189 ja Ott Tänakilla 180.

Rovanperä paini alkukauden erityisesti Hankookin renkaiden aiheuttamien haasteiden kanssa. Voitto Suomessa oli lupaus paremmasta, mutta Paraguayssakin nähtiin, että Ogier on nyt vauhdillinen mittatikku muille.

– Rovanperällä on hyvä mahdollisuus, mutta jotenkin tuntuu, että tuo Ogierin isku ja kokonaisuus on niin vahva jokaisessa olosuhteessa. Jos Rovanperällä olisi paketti kasassa kuten Pirellin aikakaudella, sanoisin ehdottomasti Kalle, Tahko lisää mestaruustaistosta.

– Hyvänä päivänään Rovanperä pystyy suorittamaan hyvin kaikissa loppukauden kisoissa, toinen asiantuntija Teemu Suninen toteaa.

Loppukauden kalenteri istuu kuitenkin vielä paremmin Ogierille. Chilen jälkeen edessä on kaksi haastavaa asvalttikisaa, ensimmäinen niistä vielä käytännössä "Ogierin takapihalla". Ja kuten Paraguayssa nähtiin, soralla ajettavat uutuuskisat tuntuvat sopivan suurmestarille. Sellainen on edessä Saudi-Arabiassa.

– Loppukauden kalenterissa ei ole heikkoa kisaa Ogierille. Onko tämä se piinaava asia Rovanperälle, Evansille ja Tänakille? Ralliselostaja Juho Kokko tiedustelee keskustelun lomassa viitaten.

– Kyllä siinä on iso haaste kaikille, jotka lähtevät haastamaan Ogieria, Suninen linjaa.

Tahkon mukaan haaste vaatii Rovanperältä "täydellistä ilotulitusta ja täyttä pistepottia" Chilessä.

– Hän pääsisi asvaltille MM-sarjan keulilta, ja pääsisi ajamaan virheettömästi palkintosijaa. Ei olisi pakkovoitto, se riittäisi. Ei siellä asvaltilla montaa haastajaa ole, mutta se pahin on nimenomaan Ogier, Tahko summaa.

Entäs Evans ja Tänak? Onko heistä mestariksi ohi Ogierin tai Rovanperän? Kuuntele asiantuntija-analyysi kokonaisuudessan yllä olevalta videolta.