Kalle Rovanperä lähtee ensi vuonna tavoittelemaan seuraavaa unelmaansa.
Rovanperä taistelee tänä vuonna kolmannesta rallin maailmanmestaruudestaan. Mutta ensi vuonna hänellä on edessään uudet haasteet rata-autoilun puolella.
Rovanperän ilmoitti lokakuun alkupuolella, että hän jättää rallin MM-sarjan tämän kauden jälkeen ja siirtyy ensi vuodeksi Japanin Super Formula -sarjaan. Rovanperä on asettanut rimansa mahdollisimman korkealle – aina formula ykkösiin saakka.
Rovanperä on suunnitellut itselleen hieman epätavallisemman reitin kohti rata-autoilun kuninkuusluokkaa.
Luonnolliset askelmat kulkevat F3- ja F2-sarjojen kautta huipulle, mutta Rovanperä valitsi formula kolmosten sijaan Japanin Super Formula -sarjan.