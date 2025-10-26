



Rovanperälle esitettiinkin tiedotustilaisuudessaan kriittinen kysymys liittyen tähän ratkaisuun.

– Tämä onkin hyvä kysymys. Tässä pointtina on se, että pystymme näin rakentamaan parhaan aikataulun. Super Formula -auto on paljon nopeampi kuin formula kolmonen. Joten tämä steppi on vielä isompi ja vaikeampi minulle, Rovanperä puntaroi.

– Samaan aikaan kehoni tottuu nopeampiin vauhteihin ja voin sopeuttaa ajotyyliäni, kun menen nopeampaan autoon. Siinä tottuu myös G-voimiin ja muihin asioihin. Siksi luulen, että seitsemän kisaviikonlopun Super Formula -kausi on hyvä suunnitelma. Voin ajaa paljon testejä ja se on hyvä tapa aloittaa tämä.

Rovanperä ei ole vielä päässyt testaamaan Super Formula -sarjan autoa, josta irtoaa noin 550 hevosvoimaa. Kilpurin huippunopeus on yli 300 kilometriä tunnissa.

Suomalaistähti vihjaili, että hän ajaa ensimmäisen testinsä lähiaikoina. Siihen potentiaalinen ajankohta voisi olla Japanin MM-rallin jälkeen eli reilun kahden viikon kuluttua. Silloin Rovanperä on jo valmiiksi nousevan auringon maassa, ja MM-rallikauden päätöskisaan on aikaa vielä yli kaksi viikkoa.

– Aikaa on nyt rajoitetusti, mikä hieman hankaloittaa tilannetta tänä vuonna. Meillä on vielä pari ralliviikkoa jäljellä ja kaikki muut lisähommat niiden ympärillä. Minulla ei ole paljon ylimääräistä aikaa, mutta pian pääsen ensimmäistä kertaa testaamaan ja vauhtiin niillä autoilla, Rovanperä sanoi.

Japanin MM-ralli ajetaan 6.-9. marraskuuta. Rovanperä matkustaa jo tulevalla viikolla Japaniin, missä hänellä on pr-tehtäviä viikonlopusta lähtien.