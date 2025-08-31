MTV seuraa: Ogierilta raju isku – Paraguayn MM-rallissa dramaattinen aamu

Ensimmäistä kertaa ajettava Paraguayn MM-ralli päättyy sunnuntaina neljään erikoiskokeeseen. MTV Urheilu seuraa ajopäivää hetki hetkeltä.

Paraguayn MM-ralli sunnuntaina 31.8.

14.29 EK16 Bella Vista 1 (21,86 km) 16.05 EK17 Mision Jesuitica Trinidad 1 (18,50 km) 17.02 EK18 Bella Vista 2 (21,86 km) 19.15 EK19 Mision Jesuitica Trinidad 2, Power Stage (18,50 km)

Tilanne 16/19 EK:n jälkeen:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero Pisteet 1. Sebastien Ogier Toyota 2:29.10,2 25 2. Adrien Fourmaux Hyundai +29,2 17 3. Ott Tänak Hyundai +39,3 15 4. Elfyn Evans Toyota +41,5 12 5. Thierry Neuville Hyundai +48,2 10 6. Kalle Rovanperä Toyota +2.22,9 8 7. Sami Pajari Toyota +3.32,9 6

Supersunnuntain tilanne:

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero Pisteet 1. Sebastien Ogier Toyota 11.49,7 5 2. Ott Tänak Hyundai +0,2 4 3. Thierry Neuville Hyundai +1,4 3 4. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 2 5. Elfyn Evans Toyota +4,9 1

Liveseuranta:

EK16 Bella Vista 1 (21,86 km)

Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Sebastien Ogier Toyota 11.49,7 2. Ott Tänak Hyundai +0,2 3. Thierry Neuville Hyundai +1,4 4. Kalle Rovanperä Toyota +1,7 5. Elfyn Evans Toyota +4,9 6. Sami Pajari Toyota +16,7 7. Adrien Fourmaux Hyundai +18,9 8. Gregoire Munster Ford +20,4 9. Takamoto Katsuta Toyota +21,1

Klo 15.16: WRC2-luokassa Oliver Solberg pitää 2,8 sekunnin johtoa virolaiskuski Robert Virvesiin. Yohal Rossel on kolmantena vain 4,1 sekuntia perässä.

Klo 15.08: Ogier lyö Tänakin pohjat 0,2 sekunnilla. Nousee nyt Fourmaux'n virheen myötä 29,2 sekunnin johtoon!

– Me kaikki pelkäsimme näitä olosuhteita ja saimme ne. En voinut luottaa monessakaan paikassa, koska pito oli niin huono. Olin paikoin vähän turhan varovainen, mutta se on varmaankin parempi lähestymistapa.

Klo 15.07: Fourmaux häviää lopulta 18,7 sekuntia. Ogierilla nyt mahdollisuus kasvattaa heti aamusta johtoaan oikein kunnolla.

– Auto ei vain käynnistynyt. Siinä meni aikaa.

0:56 Adrien Fourmaux'n voittotaistelu koki kolauksen heti sunnuntain aluksi.

Klo 15.04: Fourmaux pyörähtää nurmikolle ja auto stumppaa siihen! Ottaa jo 18 sekuntia tappiota tässä vaiheessa.

Klo 15.03: Evansista tulee uusintakuvaa. Pukkaa sisäpuolen penkkaan ja päätyy ulkoreunasta matalaan ojaan. Sieltä matkaa jatkuun ja tulee silti hyvin, vain 4,7 sekuntia Tänakista jääneenä.

– En saanut pysäytettyä vasemmalle kääntyvään mutkaan. Moottori sammui ja sitten pakkia, Evans sanoo.

1:29 Elfyn Evansin aamunavaus oli mennä täysin pieleen.

Klo 14.59: Tänak painelee 1,2 sekuntia Neuville kovempaa.

– Se oli aika hidasta. Niin arvaamatonta. Todella vaikeaa saada osuuksia osumaan oikeaan. Se vaihtelee todella sattumanvaraisesti.

Klo 14.56: Evans on käynyt ulkona tieltä. Neuville tulee 0,3 sekuntia Rovanperää nopeammin.

– Tie kuivuu koko ajan, joten on todellakin mahdollista päästä kovempaa. Menetin pidon pari kertaa ja aloin aliohjata, Neuville kertoo.

Belgialaisen autossa oli vesivuoto matkalla, mutta sen pitäisi nyt olla kunnossa.

Klo 14.54: Rovanperä lyö Pajarin 15 sekunnilla.

– Tosi, tosi vaikeaa. Märällä pito on todella huono. Sadekuurot ovat olleet niin paikallisia, että kilometrin voi olla kuivaa ja sitten mutka märkä, etkä tiedä mitä siellä on. Olin varovainen. Olisin voinut olla paljon nopeampi, mutta sitten taas pitää olla järkevä.

Klo 14.52: Pajari maalissa 3,7 sekuntia Munsteria nopeampana.

– Yllätyksiä oli. Ajolinjat menivät välillä tieltä ulos. Ei osaa aina silmällä erottaa, mikä on liukas ja mikä ei. Voi olla, että mutkaan tulo on liukas ja sitten pitää mutkassa tai toisinpäin. On tosi haastavaa.

Klo 14.48: Katsuta maalissa liki Munsterin kanssa samoissa ajoissa. Pajari on väliajoissa vähän perässä jo.

– Ihan hullua. Se on liukasta kuin jäällä. Päätin suoran pitkäksi menon jälkeen ottaa rauhallisemmin, Katsuta sanoo.

Klo 14.41: Munster selviytyy maaliin. Joissain kohdissa pyyhkijät eivät riittäneet, joten ajolinjan näkeminen oli vaikeaa. McErlean häviää 14 sekuntia.

Klo 14.37: Takamoto Katsuta meni samasta reiästä pellolle kuin McErlean aikaisemmin. Toyota käy sata metriä niityllä ennen kuin pysähtyy. Ja heti perään Munster ajaa risteyksen pitkäksi myöhemmin pätkällä.

2:29 Josh McErlean ja Takamoto Katsuta liukastelivat pitkäksi saman suoran päätteeksi.

Klo 14.36: Elfyn Evansin autoa tunkataan lähtöpaikalla. Teemu Suninen veikkailee studiossa, että nyt tehdään nopeita mutasäätöjä Toyotan autoon.

Klo 14.33: Josh McErlean luisuu heti alussa pitkän suoran päätteeksi nurmikolle. Liukasta on!

Klo 14.30: Ja heti päivitys säähän: Gregoire Munsterin lähtiessä matkaan vettä tulee jo taivaalta. Tie näyttää suorastaan mutaiselta.

Klo 14.27: Tiedot tien päältä kertovat, että Thierry Neuvillella on ollut teknisiä ongelmia matkan varrella. Tallikaveri Ott Tänak on ollut korjausapuna, ja nyt belgialainen on saatu jatkamaan kohti lähtöpaikkaa.

Klo 13.45: Mukavaa sunnuntaipäivää ja tervetuloa jännittämään Paraguayn MM-rallin päätöspäivää. Tarjolla on kokonaiskilpailun lisäksi myös maksimissaan viisi pistettä sunnuntain yhteistuloksista ja saman verran Power Stagen voittajalle.

Liikkeellä lähdetään klo 14.30 järjestyksessä Munster, McErlean, Katsuta, Pajari, Rovanperä, Neuville, Tänak, Evans, Fourmaux ja Ogier.

Kalle Rovanperä koki lauantaina pahan takaiskun, kun rengasrikko pudotti hänet yli kahden minuutin päähän kärkeen nousseesta Ogierista:

Pelätty vesisade näyttää saapuvan keskuspaikkansa toimivan Encarnacionin kaupungin ylle paikallista aikaa vasta alkuillasta, joten viimeinen ajopäivä saadaan todennäköisesti vietyä läpi poutasäässä. Sadekuuroja saattaa silti olla liikkeellä myös päivällä. Sami Pajari ennakoi vielä eilisen jälkeen, että luvassa saattaisi olla melkoinen kaaos: